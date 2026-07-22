В Латвию возвращается тепло: синоптики рассказали, когда воздух прогреется до +24 градусов

В четверг небо будет преимущественно облачным, лишь изредка покажется солнце, а в пятницу облаков станет меньше. В четверг дожди ожидаются в западных и центральных районах, в пятницу местами пройдет небольшой дождь. В начале ночи на четверг на юго-востоке страны локально прогнозируются сильные ливни, возможна гроза. Ветер будет слабым. Температура воздуха останется примерно такой же, как в предыдущие дни.