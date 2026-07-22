В Латвию возвращается тепло: синоптики рассказали, когда воздух прогреется до +24 градусов
После прохладных и дождливых дней в Латвию постепенно вернется тепло. Уже к выходным воздух во многих районах прогреется до +20...+24 градусов, хотя местами еще ожидаются дожди и грозы.
В среду сохранится облачная погода, однако временами небо будет проясняться. В центральных и восточных районах местами ожидаются дождевые облака. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +15...+20 градусов.
В четверг небо будет преимущественно облачным, лишь изредка покажется солнце, а в пятницу облаков станет меньше. В четверг дожди ожидаются в западных и центральных районах, в пятницу местами пройдет небольшой дождь. В начале ночи на четверг на юго-востоке страны локально прогнозируются сильные ливни, возможна гроза. Ветер будет слабым. Температура воздуха останется примерно такой же, как в предыдущие дни.
Однако в пятницу днем на большей части территории Латвии столбики термометров поднимутся выше +20 градусов.
В выходные и в начале следующей недели солнце будет чередоваться с облаками, местами пройдут дожди. Сохранится слабый ветер. С юга в Латвию начнет поступать более теплый воздух, поэтому станет теплее - на большей части страны температура достигнет +20...+24 градусов.