В Риге ожидаются дождь и не выше +19 градусов.
В Латвии
Сегодня 05:31
Сегодня Латвию ждут дожди и не выше +20 градусов
Во вторник в Латвии местами пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха не превысит +15...+20 градусов.
Днем в центральных и восточных районах страны временами ожидается дождь. Ветер будет преимущественно слабым, местами небо прояснится и выглянет солнце. Максимальная температура воздуха составит +15...+20 градусов.
В Риге будет облачно, временами небо станет проясняться, однако также ожидается кратковременный дождь. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +17...+19 градусов.