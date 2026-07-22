Сегодня Латвию ждут дожди и не выше +20 градусов
Фото: flickr/rigasdome
В Риге ожидаются дождь и не выше +19 градусов.
В Латвии

Сегодня Латвию ждут дожди и не выше +20 градусов

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Во вторник в Латвии местами пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха не превысит +15...+20 градусов.

Днем в центральных и восточных районах страны временами ожидается дождь. Ветер будет преимущественно слабым, местами небо прояснится и выглянет солнце. Максимальная температура воздуха составит +15...+20 градусов.

В Риге будет облачно, временами небо станет проясняться, однако также ожидается кратковременный дождь. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +17...+19 градусов.

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