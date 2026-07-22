Правительство Латвии ускоряет строительство убежищ - на них пойдут дополнительные 10 млн евро

"Наша цель - сделать создание убежищ более быстрым и простым. Опыт показал, что в отдельных случаях даже для сравнительно небольших работ предъявлялись несоразмерные требования. Вместо простой замены проводки или освещения требовалось разработать строительный проект, привлечь специалиста по строительному надзору и пройти другие процедуры, которые увеличивали расходы и затягивали работы. Поэтому мы пересмотрели действующий порядок. Вместе с Министерством экономики мы разработаем типовые технические решения, расширим перечень допустимых расходов, включив в него инженерно-технические консультации, а также направим дополнительные 10 миллионов евро из средств Европейского фонда регионального развития на строительство новых типовых убежищ. Это позволит самоуправлениям и государственным учреждениям значительно быстрее и эффективнее развивать сеть убежищ", - заявил министр внутренних дел Янис Домбрава.