Правительство Латвии ускоряет строительство убежищ - на них пойдут дополнительные 10 млн евро
21 июля Кабинет министров принял к сведению подготовленный Министерством внутренних дел информационный доклад с предложениями по упрощению и ускорению строительства убежищ и приспособления зданий для этих целей. Одновременно правительство поддержало продолжение проектов по оборудованию убежищ III категории на государственных и муниципальных объектах.
Доклад подготовлен с учетом опыта самоуправлений и государственных учреждений, реализующих проекты убежищ всех категорий. Предложенные решения должны сократить административные препятствия, ускорить выполнение работ, обеспечить единый подход к строительству и обустройству убежищ, а также предоставить методическую поддержку исполнителям проектов.
"Наша цель - сделать создание убежищ более быстрым и простым. Опыт показал, что в отдельных случаях даже для сравнительно небольших работ предъявлялись несоразмерные требования. Вместо простой замены проводки или освещения требовалось разработать строительный проект, привлечь специалиста по строительному надзору и пройти другие процедуры, которые увеличивали расходы и затягивали работы. Поэтому мы пересмотрели действующий порядок. Вместе с Министерством экономики мы разработаем типовые технические решения, расширим перечень допустимых расходов, включив в него инженерно-технические консультации, а также направим дополнительные 10 миллионов евро из средств Европейского фонда регионального развития на строительство новых типовых убежищ. Это позволит самоуправлениям и государственным учреждениям значительно быстрее и эффективнее развивать сеть убежищ", - заявил министр внутренних дел Янис Домбрава.
В настоящее время переоборудование убежищ в Латвии финансируется в рамках программы политики сплочения Европейского союза на 2021-2027 годы. На эти цели предусмотрено более 26,1 миллиона евро, включая 22,2 миллиона евро из Европейского фонда регионального развития. До конца 2029 года планируется приспособить и оборудовать для нужд гражданской обороны не менее 500 объектов.
К настоящему времени утверждены 64 проекта, предусматривающие переоборудование 509 объектов, в том числе 434 муниципальных. После отбора проектов осталось 2,61 миллиона евро средств Европейского фонда регионального развития. Поэтому планируется объявить дополнительный прием заявок, который позволит реализовать еще как минимум 65 проектов убежищ III категории.
Одновременно будет расширена практическая поддержка исполнителей проектов.
Власти также намерены содействовать использованию типовых убежищ промышленного производства. Такие конструкции можно изготовить и установить значительно быстрее, чем традиционные здания. Их проектирование и согласование проще, а расходы более соразмерны. Для производства и установки таких убежищ будет разработана типовая техническая спецификация.
Кроме того, Министерство внутренних дел предложило включить в программу политики сплочения ЕС на 2021-2027 годы новое мероприятие "Строительство типовых убежищ для государственных и муниципальных учреждений". На его реализацию планируется выделить 10 миллионов евро. Из них 8,5 миллиона евро составит финансирование Европейского фонда регионального развития, а не менее 1,5 миллиона евро поступит из государственного бюджета.
Эти средства позволят построить десять типовых убежищ как минимум на пяти административных территориях Латвии. Также будет рассмотрена возможность смягчения требований территориального планирования в случаях, когда существующая застройка затрудняет строительство отдельно стоящего убежища.
Чтобы ускорить реализацию проектов, правительство поручило Центральному агентству финансов и договоров совместно с Министерством умного управления и регионального развития, Министерством экономики, Министерством внутренних дел и Государственной пожарно-спасательной службой до 1 августа организовать семинар для получателей финансирования и строительных управлений.
Агентство также должно обеспечить методическую поддержку, собрать вопросы исполнителей проектов и подготовить ответы, при необходимости привлекая другие компетентные учреждения.
Министерству экономики совместно с Государственной пожарно-спасательной службой поручено до 1 октября разработать типовую техническую спецификацию для убежищ промышленного производства. Документ должен содержать оптимальные требования к их изготовлению, доставке и установке.
До 15 августа Министерство экономики должно подготовить наглядный и понятный визуальный материал, который поможет разобраться в видах строительных работ и процедурах, применяемых при оборудовании убежищ.
Кроме того, Министерству экономики совместно с Министерством умного управления и регионального развития до 1 декабря поручено оценить необходимость внесения изменений в правила территориального планирования. Речь идет о возможности отступать от установленных требований, если из-за существующей застройки возведение отдельно стоящего убежища на конкретном участке невозможно.