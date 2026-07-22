"Если бы выиграл больше - отдал бы Украине": житель Риги рассказал, что сделает с выигрышем в лотерею

Янис рассказал, что участвует в лотереях еще с конца 1970-х годов. Первый крупный выигрыш он получил, когда был совсем молодым. "Тогда я угадал пять чисел в "Спортлото" 6 из 49 и выиграл более 2500 рублей. По тем временам это были очень большие деньги. Вместе с семьей мы купили все, что тогда можно было купить, - обзавелись хорошим хозяйством", - вспоминает он.