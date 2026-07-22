"Если бы выиграл больше - отдал бы Украине": житель Риги рассказал, что сделает с выигрышем в лотерею
Житель Риги, выигравший более 23 000 евро в лотерее, признался, что деньги его почти не интересуют. Большую часть выигрыша он намерен отдать тем, кто нуждается в помощи, а если бы сумма оказалась больше - пожертвовал бы Украине.
65-летний рижанин Янис, работающий столяром, выиграл более 23 тысяч евро в своей любимой числовой лотерее Keno. Однако, по его словам, сам выигрыш для него не имеет большого значения. "Меня интересует только сама игра, ее принцип! Выигрыш - не слишком", - рассказал мужчина. Полученные деньги он планирует разделить между людьми, "которым это нужно", сообщает latloto.lv.
"Для меня важно, чтобы окружающим было хорошо. Мне самому ничего не нужно и меня особенно не интересует, что дальше сделают с этими деньгами", - сказал Янис.
При этом он признался, что немного сожалеет о том, что не угадал еще одно число. "Если бы выигрыш был больше, я однозначно отдал бы его Украине", - отметил победитель.
Янис рассказал, что участвует в лотереях еще с конца 1970-х годов. Первый крупный выигрыш он получил, когда был совсем молодым. "Тогда я угадал пять чисел в "Спортлото" 6 из 49 и выиграл более 2500 рублей. По тем временам это были очень большие деньги. Вместе с семьей мы купили все, что тогда можно было купить, - обзавелись хорошим хозяйством", - вспоминает он.
С тех пор мужчина играет только в числовые лотереи. "Я служил в армии. Не курю. Не пью. Так хотя бы играю в лотерею", - говорит Янис.
По его словам, за последние годы его самые крупные выигрыши составляли от 1000 до 1500 евро. Любимой лотереей остается именно Keno. Примерно раз в десять дней он внимательно изучает выпавшие комбинации и выбирает числа, которые давно не выпадали. Быстрый выбор чисел он никогда не использует.
"Поскольку я регулярно слежу за игрой, о результате узнал довольно быстро. Воспринял это спокойно - если есть, значит есть. Нет, от радости я не прыгал, потому что у меня уже большой возраст и слишком большой вес. Честно говоря, из-за этого выигрыша в моей жизни ничего не изменится", - признался победитель.