"Мы стоим на костях своего ребенка": семья из Смилтенского края обвиняет полицию в халатности

В Государственной полиции признали, что после осмотра места происшествия человеческих останков там оставаться не должно. Однако правоохранители подчеркнули, что после столь масштабного пожара не всегда удается сразу обнаружить все фрагменты. "Во время тушения многое обычно уничтожается или смывается водой. В данном случае пожар был очень крупным. Ангар площадью 400 квадратных метров был заполнен рулонами сена. Там находилось множество посторонних предметов, сено и большое количество воды, что мешало провести полноценный осмотр. Если на месте много воды, наиболее эффективно осматривать территорию после того, как все высохнет. Однако в обоих осмотрах участвовали эксперты, и я могу сказать только одно: они сделали все возможное", - заявил начальник Видземского регионального управления Государственной полиции Имантс Митрошенко.