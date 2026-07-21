"Мы стоим на костях своего ребенка": семья из Смилтенского края обвиняет полицию в халатности
Более 50 дней семья из Смилтенского края не может похоронить 14-летнего сына, предположительно погибшего при пожаре в сарае для сена. Родители утверждают, что на месте трагедии до сих пор находят фрагменты костей, и обвиняют полицию в недостаточно тщательном обследовании территории. Правоохранители ждут результатов экспертизы и признают, что после масштабного пожара обнаружить все останки сразу было сложно.
Хотя Государственная полиция пока не дала стопроцентного подтверждения, семья уверена, что в сгоревшем сарае погиб их 14-летний сын Мартинс Густавс Фелдманис. Однако еще большим потрясением для родителей стало то, что они почти буквально стоят на костях собственного ребенка, сообщает LSM.lv.
"5 июня мы нашли кости. Нас здесь было много, приехали родственники. Мы пришли сюда, чтобы возложить цветы и поставить свечи. В итоге дошли до этого места и увидели фрагменты костей. Поскольку это был вечер пятницы, сообщить об этом было практически некому. Мы уведомили полицию 8 июня", - рассказал приемный отец погибшего подростка Иварс Спура.
По его словам, на место прибыли два человека: один работал вилами, другой собирал фрагменты в перчатках. "По сути, они осмотрели только то место, которое указала жена, нашедшая здесь кость. Там же обнаружили и крупный фрагмент", - добавил он.
Мать погибшего Мартинса Рута Спура утверждает, что фрагменты костей можно найти на месте пожара даже сейчас. "Я получила ответ, что в первый раз все было сделано тщательно, но никакой тщательности здесь не вижу. Пятого числа я нашла кости, восьмого нашли еще, 24-го после дождя появились новые фрагменты, и сегодня они все еще здесь", - рассказала женщина.
Семья до сих пор не получила результаты ДНК-экспертизы, которые официально подтвердили бы, что погибшим при пожаре человеком был их сын. Родители также считают, что полиция обследовала слишком небольшую территорию, по которой могут быть разбросаны человеческие останки.
Приемный отец мальчика называет произошедшее грубой халатностью. Мать подчеркивает, что хочет достойно похоронить сына. Сбор останков производится в присутствии сотрудника полиции. Этим занимается привлеченная по договору компания, а эксперты следят за тем, чтобы все найденное было доставлено в морг или отправлено на экспертизу.
В Государственной полиции признали, что после осмотра места происшествия человеческих останков там оставаться не должно. Однако правоохранители подчеркнули, что после столь масштабного пожара не всегда удается сразу обнаружить все фрагменты. "Во время тушения многое обычно уничтожается или смывается водой. В данном случае пожар был очень крупным. Ангар площадью 400 квадратных метров был заполнен рулонами сена. Там находилось множество посторонних предметов, сено и большое количество воды, что мешало провести полноценный осмотр. Если на месте много воды, наиболее эффективно осматривать территорию после того, как все высохнет. Однако в обоих осмотрах участвовали эксперты, и я могу сказать только одно: они сделали все возможное", - заявил начальник Видземского регионального управления Государственной полиции Имантс Митрошенко.
Он отметил, что полиция понимает масштаб трагедии.
"Но если мы находим дополнительные фрагменты, прежде всего необходимо при помощи экспертизы установить, действительно ли это человеческие кости или останки, а также принадлежат ли они одному и тому же человеку", - пояснил Митрошенко.
По его словам, вопрос о том, является ли оставление возможных человеческих останков на месте трагедии нарушением, необходимо оценивать отдельно в каждом конкретном случае. Следует установить, стало ли это следствием халатности должностных лиц или объективных обстоятельств. "Если потребуется, мы, разумеется, проведем еще один осмотр места происшествия. Если будут найдены какие-либо фрагменты, мы надлежащим образом их упакуем и отправим на экспертизу. Затем снова будем ждать заключения эксперта. По сути, это уже не изменит итог, поскольку человек погиб", - сказал представитель полиции.
Пожар произошел 31 мая. По имеющейся информации, 14-летний Мартинс Густавс Фелдманис находился в ангаре вместе с еще тремя подростками, когда там начался пожар. Полиция уже допросила остальных подростков, однако причины возгорания и обстоятельства трагедии все еще устанавливаются. "Заключение экспертизы пока не получено. Надеюсь, мы получим его в ближайшие дни и тогда сможем точно сказать, установлена ли личность погибшего", - заявил Митрошенко.