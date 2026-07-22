В Латвии предлагают попросить прощения у эмигрировавших граждан и позвать их обратно
Нам необходимо не рассчитывать на приток трудовых мигрантов, а создать эффективную программу возвращения собственных граждан, как это удалось сделать Польше. Такое мнение в эфире программы "Preses klubs" на TV24 высказал заместитель председателя Комитета по транспорту Рижской думы, представитель Национального объединения и кинопродюсер Ансис Пуполс.
По его словам, Латвия уже сталкивается с острой нехваткой рабочей силы, а сокращение численности населения Риги только усугубляет ситуацию.
Пуполс отметил, что Польша смогла вернуть большое количество своих граждан благодаря целенаправленной государственной политике. Она включала налоговые льготы, различные финансовые выплаты и широкую информационную кампанию, призывающую людей вернуться на родину. По мнению политика, Латвии следует действовать аналогичным образом, а не надеяться, что проблему нехватки работников решит массовая иммиграция.
"Нам не нужно рассчитывать, что какие-то узбеки приедут, все построят, заполнят рынок труда и останутся здесь жить. Нам нужно, чтобы домой возвращались сами латыши", - заявил он.
Пуполс также считает, что латвийские политики должны признать ошибки прошлого и обратиться к соотечественникам, покинувшим страну после экономического кризиса. По его словам, государству следует извиниться перед людьми за обстоятельства, из-за которых многие были вынуждены эмигрировать, поскольку в годы кризиса спасение банков происходило в том числе ценой благополучия жителей. Возвращение уехавших латвийцев, по мнению политика, должно стать одним из главных способов решения проблемы дефицита рабочей силы.