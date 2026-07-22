В Латвии предлагают попросить прощения у эмигрировавших граждан и позвать их обратно

Пуполс также считает, что латвийские политики должны признать ошибки прошлого и обратиться к соотечественникам, покинувшим страну после экономического кризиса. По его словам, государству следует извиниться перед людьми за обстоятельства, из-за которых многие были вынуждены эмигрировать, поскольку в годы кризиса спасение банков происходило в том числе ценой благополучия жителей. Возвращение уехавших латвийцев, по мнению политика, должно стать одним из главных способов решения проблемы дефицита рабочей силы.