В Латвии женщины с раком груди снова вынуждены платить 3000 евро за жизненно важный анализ
После завершения государственного пилотного проекта пациентки с раком груди в Латвии вновь вынуждены самостоятельно искать около 3000 евро на генетический анализ, который позволяет избежать ненужной химиотерапии и подобрать наиболее эффективное лечение.
После завершения пилотного проекта, в рамках которого государство оплачивало дорогостоящие генетические исследования для пациенток с раком груди, женщины вновь остались без этой поддержки. Между тем именно этот анализ позволяет точно определить, необходима ли пациентке химиотерапия или ее можно избежать. Теперь женщинам приходится самостоятельно оплачивать исследование приблизительной стоимостью 3000 евро либо обращаться за помощью к благотворителям, сообщает Lsm.lv.
В Министерстве здравоохранения признали, что этот анализ необходимо включить в перечень оплачиваемых государством медицинских услуг. Однако соответствующее решение пока не принято. За время реализации пилотного проекта специализированные генетические исследования прошли более 200 пациенток с раком груди. Образцы тканей, полученные во время операции методом биопсии, компания Genekor Latvija направляла на анализ в лабораторию США. Исследование Oncotype DX является дорогостоящим, однако позволяет с высокой точностью определить, принесет ли химиотерапия пользу конкретной пациентке.
"В рамках проекта мы обследовали 208 женщин, и 76% из них химиотерапия не дала бы никакой пользы. Таким образом стало возможным избежать ненужного лечения", - рассказала руководитель Genekor Latvija Анитра Грейвуле.
По ее словам, результаты проекта были проанализированы компанией KPMG, которая подсчитала, что общий экономический эффект превысил 1 млн евро. Весной пилотный проект завершился. Именно тогда пациентке Линде назначили этот анализ. Ей пришлось оплатить исследование из собственных сбережений, после чего она направила письмо министру здравоохранения и другим ответственным должностным лицам. Другие женщины вынуждены обращаться за финансовой помощью к благотворительным организациям.
Министр здравоохранения Хосам Абу Мери ознакомился с итогами пилотного проекта и не сомневается, что расходы на эти генетические исследования должно покрывать государство, а не сами пациентки. "Это очень успешный пилотный проект. Он позволяет не тратить время на лечение препаратами, которые не принесут результата, а сразу назначить именно ту терапию, которая действительно необходима. Это и есть персонализированная медицина. Поэтому еще в этом году я подниму этот вопрос. Посмотрим, удастся ли найти средства при перераспределении бюджета в сентябре-октябре. Возможно, получится уже в этом году. А со следующего года финансирование должно быть включено в базовый бюджет", - заявил министр.