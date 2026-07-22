В Латвии женщины с раком груди снова вынуждены платить 3000 евро за жизненно важный анализ

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери ознакомился с итогами пилотного проекта и не сомневается, что расходы на эти генетические исследования должно покрывать государство, а не сами пациентки. "Это очень успешный пилотный проект. Он позволяет не тратить время на лечение препаратами, которые не принесут результата, а сразу назначить именно ту терапию, которая действительно необходима. Это и есть персонализированная медицина. Поэтому еще в этом году я подниму этот вопрос. Посмотрим, удастся ли найти средства при перераспределении бюджета в сентябре-октябре. Возможно, получится уже в этом году. А со следующего года финансирование должно быть включено в базовый бюджет", - заявил министр.