После разрушения плотины в Дурсупе обнаружен снаряд.
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Ливни в Талсинском крае привели к опасной находке: в Дурсупе нашли снаряд
Мощные ливни в Талсинском крае привели не только к масштабным подтоплениям и разрушению дорог, но и к опасной находке - после размыва грунта в Дурсупе обнаружили боеприпас, который пришлось эвакуировать военным.
В Талсинском крае после размывов, вызванных сильными ливнями, в реке Дурсупе был обнаружен боеприпас. После обнаружения боеприпаса на место прибыло подразделение 54-го батальона боевой поддержки Земессардзе, которое вывезло его на территорию батальона.
В настоящее время территория, где был найден боеприпас, безопасна, сообщили в НВС.
В результате интенсивных ливней была прорвана плотина озера на реке Дурсупе, затоплены прилегающие территории и размыты несколько участков дорог, в том числе региональная автодорога Юрмала - Талси. Подтоплены также общественные здания в Талси и Пастенде.