В Эстонии взволнованы: вылетевший из Таллина авиалайнер страны НАТО пересек территорию России
Самолет Turkish Airlines, выполнявший 12 июля рейс из Таллинна в Стамбул, изменил привычный маршрут и пролетел через воздушное пространство России.
По информации Eesti Ekspress, во время полета лайнер оказался над Калининградской областью. Обычно самолеты на этом направлении обходят российскую территорию, однако в этот раз маршрут оказался иным.
На необычное изменение обратил внимание один из пассажиров, который следил за полетом через специальное приложение. Он поинтересовался у бортпроводников причиной отклонения от стандартного маршрута. После разговора с пилотами экипаж сообщил, что решение было принято сознательно, поскольку именно этот путь в тот момент сочли наиболее удобным.
В эстонской компании, отвечающей за управление воздушным движением, заявили, что согласованный маршрут не предусматривал полет над Россией. Согласно полетному плану, самолет должен был следовать через воздушное пространство Латвии, Литвы, Польши, Венгрии, Румынии и Болгарии.
Власти Эстонии напомнили, что полеты над Россией для гражданской авиации считаются рискованными из-за войны в Украине. Именно поэтому большинство европейских авиакомпаний избегают использования российского воздушного пространства.
Несмотря на это, для Turkish Airlines запрета на полеты над Россией нет. Тем не менее данные сервиса Flightradar свидетельствуют, что на рейсах между Таллинном и Стамбулом такой маршрут используется крайне редко и не является обычной практикой.
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