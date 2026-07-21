В Эстонии взволнованы: вылетевший из Таллина авиалайнер страны НАТО пересек территорию России

На необычное изменение обратил внимание один из пассажиров, который следил за полетом через специальное приложение. Он поинтересовался у бортпроводников причиной отклонения от стандартного маршрута. После разговора с пилотами экипаж сообщил, что решение было принято сознательно, поскольку именно этот путь в тот момент сочли наиболее удобным.