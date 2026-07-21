Латвия потратит 8 млн евро на создание единой системы обучения госязыку

Новая система будет предназначена для взрослых, чей родной язык не является латышским и которые законно пребывают в Латвии, с особым вниманием к новоприбывшим. Она также охватит представителей диаспоры и членов их семей, которые готовятся вернуться в Латвию, а также иностранных студентов и других специалистов, чтобы способствовать их интеграции в общество и на рынок труда.