Латвия потратит 8 млн евро на создание единой системы обучения госязыку
Минобразования планирует к 2029 году создать единую цифровую систему обучения латышскому языку для взрослых, потратив на это около 8 млн евро.
К 2029 году планируется ввести единую систему изучения государственного языка для взрослых, чтобы уменьшить существующую институциональную раздробленность и улучшить доступность и качество обучения, говорится в концептуальном докладе Министерства образования и науки (МОН), который во вторник рассмотрело правительство.
В настоящее время финансируемое государством обучение латышскому языку для взрослых организуют несколько государственных учреждений, используя различные программы и источники финансирования. Это создает неравные требования для организаторов обучения, затрудняет учет данных и контроль качества, а также мешает людям ориентироваться в предложениях.
В докладе говорится, что в этом году финансируемое государством обучение латышскому языку планируется обеспечить более чем 7100 взрослым, а в рамках программ Государственного агентства занятости язык будут изучать еще почти 2630 взрослых. Одновременно в вузах Латвии учатся более 12 000 иностранных студентов, которые также являются одной из потенциальных групп изучающих латышский язык.
Курсы латышского языка для взрослых организуют и самоуправления. В прошлом году их обеспечили семь самоуправлений. В курсах могут участвовать граждане, неграждане, иностранцы с постоянным видом на жительство и украинцы, изучая латышский язык на уровнях от A1 до B2. Новая система предусматривает сохранение этой возможности, одновременно вводя единые требования и централизованный учет.
Новая система будет предназначена для взрослых, чей родной язык не является латышским и которые законно пребывают в Латвии, с особым вниманием к новоприбывшим. Она также охватит представителей диаспоры и членов их семей, которые готовятся вернуться в Латвию, а также иностранных студентов и других специалистов, чтобы способствовать их интеграции в общество и на рынок труда.
Планируется, что новая система обеспечит единую подачу заявок на курсы латышского языка, централизованный учет данных и единые требования к содержанию обучения, педагогам и надзору за качеством. Предусмотрено создание модели изучения языка на платформе управления навыками взрослых Stars, которая будет связана с другими государственными информационными системами.
Переход на новую систему будет происходить постепенно. На первом этапе, до 2027 года, планируется подготовить необходимые нормативные акты и установить единые требования для организаторов обучения. На втором этапе, до 2028 года, предусмотрена разработка модуля Stars и пилотные проекты, а с 2029 года все финансируемое государством обучение латышскому языку для взрослых планируется организовывать в единой системе.
В новой системе будет доступна единая информация о курсах, тесты для самооценки языковых навыков и централизованный учет результатов обучения.
В целом для обеспечения обучения латышскому языку планируется запросить более 2,5 миллиона евро в год с 2028 по 2030 год, а с 2030 года планируется также привлечь финансирование из фондов Европейского союза в размере почти 9,6 миллиона евро.
Цель создания единой системы - укрепить использование государственного языка, способствовать включению взрослых в общество и на рынок труда, а также обеспечить более эффективное использование государственных средств.