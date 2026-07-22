Названо условие, при котором средняя зарплата в Латвии составит 2308 евро в месяц
Может ли средняя брутто-зарплата в Латвии достичь 2308 евро в месяц? Оказывается, да - если стране удастся увеличить объем экспорта. Это показал специально разработанный интерактивный калькулятор экспорта.
Впервые интерактивный калькулятор был представлен жителям Латвии на фестивале общественных дискуссий LAMPA. В тематической зоне "Экспортная гавань", созданной совместно Латвийским агентством инвестиций и развития (LIAA), Ассоциацией экспортеров The Red Jackets, группой технологических и инновационных компаний LMT и другими партнерами, посетители могли узнать, какую роль экспорт играет в развитии экономики страны и повышении уровня жизни населения.
Принцип работы калькулятора необычен. Чтобы увидеть, как изменение объемов экспорта влияет на благосостояние страны, участникам нужно было крутить педали велосипеда. Скорость и виртуально преодоленное расстояние с помощью инструментов искусственного интеллекта преобразовывались на экране в рост экспорта Латвии, который, в свою очередь, отражался в увеличении средней заработной платы и снижении уровня безработицы. Чем активнее человек крутил педали, тем выше становился виртуальный экспорт.
Во время фестиваля LAMPA 647 посетителей совместными усилиями "разогнали" латвийский экспорт до 68,8 млрд евро в год - это в 3,5 раза больше, чем страна экспортировала в прошлом году. В среднем каждый участник крутил педали 36,5 секунды, развивая скорость около 31,25 км/ч. В общей сложности участники виртуально преодолели около 205 километров.
По итогам симуляции объем экспорта Латвии достиг 68,8 млрд евро в год, средняя брутто-зарплата выросла до 2308 евро в месяц, а уровень безработицы снизился до 4,4%. Для сравнения: примерно такого объема экспорта на одного жителя в прошлом году достигла Ирландия.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что богатых осталось мало: все больше жителей Латвии пытаются экономить практически на всех покупках.