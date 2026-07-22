Названо условие, при котором средняя зарплата в Латвии составит 2308 евро в месяц

Принцип работы калькулятора необычен. Чтобы увидеть, как изменение объемов экспорта влияет на благосостояние страны, участникам нужно было крутить педали велосипеда. Скорость и виртуально преодоленное расстояние с помощью инструментов искусственного интеллекта преобразовывались на экране в рост экспорта Латвии, который, в свою очередь, отражался в увеличении средней заработной платы и снижении уровня безработицы. Чем активнее человек крутил педали, тем выше становился виртуальный экспорт.