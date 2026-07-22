Специалисты объяснили, почему жители Латвии за содержание своих авто платят меньше, чем в Эстонии
Большинство жителей Латвии тратят на содержание автомобиля до 300 евро в месяц, однако почти каждый пятый не может сказать, во сколько на самом деле обходится его машина. Об этом свидетельствуют результаты исследования Europcar.
Согласно опросу, 67% респондентов в Латвии сообщили, что ежемесячно тратят на автомобиль до 300 евро. Еще 14% оценили свои расходы в пределах от 300 до 500 евро в месяц, а 3% заявили, что тратят более 500 евро. При этом 17% участников опроса признались, что вообще не знают, сколько ежемесячно обходится содержание их автомобиля.
По сравнению с другими странами Балтии, в Латвии и Литве расходы на содержание автомобиля в целом ниже, чем в Эстонии. В Латвии и Литве по 67% респондентов сообщили, что ежемесячно тратят на автомобиль до 300 евро, тогда как в Эстонии таких оказалось 55%.
В то же время более высокие ежемесячные расходы чаще характерны для эстонских водителей. Затраты в размере от 300 до 500 евро указали 22% респондентов в Эстонии против 14% в Латвии и 12% в Литве. Более 500 евро в месяц на содержание автомобиля тратят 5% автовладельцев в Эстонии, тогда как в Латвии и Литве таких лишь по 3%.
По словам экспертов, более низкие расходы в Латвии и Литве частично объясняются тем, что автопарк этих стран в среднем старше, а многие автомобили уже полностью выкуплены, поэтому их владельцам не нужно выплачивать ежемесячные лизинговые платежи. В Эстонии же общие расходы увеличиваются из-за более высоких налогов на транспортные средства, а также более дорогих услуг по обслуживанию автомобилей.
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