Специалисты объяснили, почему жители Латвии за содержание своих авто платят меньше, чем в Эстонии

В то же время более высокие ежемесячные расходы чаще характерны для эстонских водителей. Затраты в размере от 300 до 500 евро указали 22% респондентов в Эстонии против 14% в Латвии и 12% в Литве. Более 500 евро в месяц на содержание автомобиля тратят 5% автовладельцев в Эстонии, тогда как в Латвии и Литве таких лишь по 3%.