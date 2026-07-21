Покупающий Luminor венгерский банк продолжает работать в России

Представители OTP Bank пояснили порталу, что искали возможности уйти из страны, продолжающей войну в Украине, однако продать бизнес можно было бы лишь примерно за 5% его рыночной стоимости. "Нам не удалось найти решение, которое было бы юридически, морально и экономически приемлемым", — отметил OTP Bank в комментарии для lrt.lt. Банк заявил, что больше не предоставляет капитал российскому подразделению, возвращает его через дивиденды и отозвал его финансирование.