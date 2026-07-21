Покупающий Luminor венгерский банк продолжает работать в России
Крупнейший коммерческий банк Венгрии OTP Bank, покупающий третью по величине банковскую группу в странах Балтии Luminor, обслуживает 2 млн клиентов в России, предоставляя услуги розничного банкинга, сообщил во вторник портал lrt.lt.
Представители OTP Bank пояснили порталу, что искали возможности уйти из страны, продолжающей войну в Украине, однако продать бизнес можно было бы лишь примерно за 5% его рыночной стоимости. "Нам не удалось найти решение, которое было бы юридически, морально и экономически приемлемым", — отметил OTP Bank в комментарии для lrt.lt. Банк заявил, что больше не предоставляет капитал российскому подразделению, возвращает его через дивиденды и отозвал его финансирование.
Публично OTP Bank заявляет, что работает в 800 точках России и входит в топ-50 крупнейших банков страны. Кроме того, он был одним из партнеров Петербургского международного экономического форума, который часто называют российским "Давосом".
Венгерский банк также работает в Украине.
Как сообщало агентство BNS, в понедельник было объявлено, что OTP Bank подписал соглашение с консорциумом фондов американской компании по управлению частным капиталом Blackstone и DNB Bank о приобретении Luminor. Сделка будет закрыта после получения необходимых разрешений регулирующих органов и выполнения других условий.