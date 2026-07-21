Уход Силини с поста премьера обошелся жителям Латвии в полмиллиона евро

Правительство на сегодняшнем заседании поддержало подготовленное Государственной канцелярией распоряжение о выделении финансовых средств из бюджетной программы "Средства на непредвиденные расходы" для обеспечения выплаты выходных пособий и компенсаций за неиспользованные дни отпуска членам Кабинета министров, сотрудникам бюро премьер-министра и консультативным должностным лицам, а также парламентским секретарям министерств, потерявшим свои должности в связи со сменой правительства.