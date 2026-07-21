Уход Силини с поста премьера обошелся жителям Латвии в полмиллиона евро
Смена правительства Латвии обойдется налогоплательщикам в 509 405 евро выходных пособий и компенсаций уволенным чиновникам.
Смена правительства, в которой Андрис Кулбергс ("Объединенный список") сменил на посту премьер-министра Эвику Силиню ("Новое Единство"), обойдется в 509 405 евро выходных пособий и компенсаций за неиспользованные дни отпуска.
Правительство на сегодняшнем заседании поддержало подготовленное Государственной канцелярией распоряжение о выделении финансовых средств из бюджетной программы "Средства на непредвиденные расходы" для обеспечения выплаты выходных пособий и компенсаций за неиспользованные дни отпуска членам Кабинета министров, сотрудникам бюро премьер-министра и консультативным должностным лицам, а также парламентским секретарям министерств, потерявшим свои должности в связи со сменой правительства.
Из общей суммы Государственной канцелярии будет выделено 208 525 евро, Министерству обороны - 52 262 евро, Министерству умного управления и регионального развития - 30 084 евро, Министерству культуры - 38 123 евро, Министерству сообщения - 35 469 евро, Министерству климата и энергетики - 49 293 евро, Министерству юстиции - 42 726 евро, а Министерству образования и науки - 52 923 евро.
Силиня объявила об своей отставке 14 мая.