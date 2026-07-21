Rietumu Banka поддержит развитие PrintyMed с помощью менторской программы

"Инициатива “She’s Next” создана для того, чтобы дать предпринимательницам не только узнаваемость, но и реальные инструменты для роста. Мы рады, что Rietumu Banka дополнила эту инициативу своей специальной наградой. Такая поддержка показывает, что в развитии предпринимательства важную роль играют не только финансирование, но и профессиональные знания, а также обмен опытом", - говорит региональный руководитель Visa в странах Балтии Юрис Паэгле.