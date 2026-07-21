Rietumu Banka поддержит развитие PrintyMed с помощью менторской программы
Rietumu Banka предоставляет специальную менторскую премию латвийской компании в сфере медицинских технологий PrintyMed, обеспечивая ей индивидуальную поддержку наставников. Премия была присуждена по вдохновению международной инициативы Visa "She’s Next" с целью помочь компании развить бизнес-потенциал и способствовать дальнейшему росту.
Оценив бизнес-идеи и перспективы развития финалистов конкурса, председатель правления Rietumu Banka Елена Бурая, входившая в состав жюри конкурса, приняла решение вручить PrintyMed специальную банковскую награду - участие в менторской программе. Эта поддержка подтверждает уверенность Rietumu Banka в инновационном потенциале компании и ее способности создавать высокую добавленную стоимость в сфере медицинских технологий.
В рамках менторской программы команда компании получит возможность сотрудничать с Rietumu Banka и экспертами его партнеров, получая поддержку в вопросах развития бизнеса, стратегии, финансового планирования и дальнейшего роста.
"Успех компании определяется не только финансированием, но и знаниями, опытом и сильными партнерами. PrintyMed убедила нас смелой идеей, высоким профессионализмом и стремлением создавать решения, способные оказать значимое влияние на общество. Мы хотим помочь не только признанием, но и практической поддержкой, которая может стать важным шагом на следующем этапе развития компании", - говорит председатель правления Rietumu Banka Елена Бурая.
"Эта награда особенно важна для нас, поскольку дает возможность получить поддержку опытных профессионалов в период стремительного развития компании. Менторская программа поможет принимать взвешенные и стратегически важные решения, расширять возможности сотрудничества и еще увереннее продвигать развитие PrintyMed на международных рынках", — отмечает соосновательница и руководитель PrintyMed Екатерина Романова.
"Инициатива “She’s Next” создана для того, чтобы дать предпринимательницам не только узнаваемость, но и реальные инструменты для роста. Мы рады, что Rietumu Banka дополнила эту инициативу своей специальной наградой. Такая поддержка показывает, что в развитии предпринимательства важную роль играют не только финансирование, но и профессиональные знания, а также обмен опытом", - говорит региональный руководитель Visa в странах Балтии Юрис Паэгле.
PrintyMed - это латвийское биотехнологическое предприятие, которое разрабатывает технологии биомиметического паучьего шелка и на их основе создает инновационные биоматериалы для медицинских продуктов нового поколения. Компания является одним из самых ярких латвийских стартапов в сфере медицинских технологий.
Поддерживая компании с устойчивыми и инновационными бизнес-идеями, Rietumu Banka и в дальнейшем будет участвовать в инициативах, направленных на развитие предпринимательства, инноваций и повышение конкурентоспособности латвийских компаний на международных рынках.