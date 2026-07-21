На стене напротив Агенскалнского рынка появилось масштабное произведение искусства

"Бесчисленное количество раз сразу после встречи или праздничного ужина, а иногда еще во время него, можно услышать: "Было так здорово!", "Надо встречаться так чаще!", "Повторим в ближайшее время?" Это ощущение и этот момент становятся подтверждением удачного ужина, своего рода высшей оценкой. Роспись на фасаде показывает небольшой фрагмент этого простого и понятного каждому бытового жанра. И где еще ему обрести дом, как не на территории рынка?" - рассказал художник.