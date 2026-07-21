Мурал в Агенскалнсе (2026)
Во дворе Агенскалнского рынка появилось новое масштабное произведение искусства - настенная роспись художника и жителя Агенскалнса Эрика Цауне, созданная в ...
ФОТО: на стене напротив Агенскалнского рынка появилось масштабное произведение искусства
Во дворе Агенскалнского рынка появилось новое масштабное произведение искусства - настенная роспись художника и жителя Агенскалнса Эрика Цауне, созданная в сотрудничестве с рынком. Работа размещена на стене здания Primo Hotel напротив рынка и задумана как постоянный подарок Агенскалнсу и городской среде Риги.
В центре композиции - стол после праздника и следы, оставшиеся после встреч, разговоров и торжества.
Эрик Цауне - житель Агенскалнса и один из самых известных в Латвии авторов масштабных настенных росприсей. Особую популярность в районе получил созданный им "муррал" на улице Нометню, 18, с агенскалнским котом Персиком. Эта работа стала узнаваемым и теплым символом окрестностей.
Новое произведение также тесно связано с районом, атмосферой рынка и культурой совместных встреч. Это крупнейшая авторская работа художника на сегодняшний день. Она была создана за одну ночь и три дня.
Изображенные на росписи тарелки, бокалы и остатки еды напоминают о состоявшейся встрече - о людях, которые собрались вместе, разговаривали, праздновали и создавали общие воспоминания. Стол после праздника становится подтверждением того, что вечер удался.
"Бесчисленное количество раз сразу после встречи или праздничного ужина, а иногда еще во время него, можно услышать: "Было так здорово!", "Надо встречаться так чаще!", "Повторим в ближайшее время?" Это ощущение и этот момент становятся подтверждением удачного ужина, своего рода высшей оценкой. Роспись на фасаде показывает небольшой фрагмент этого простого и понятного каждому бытового жанра. И где еще ему обрести дом, как не на территории рынка?" - рассказал художник.
Работа появилась по инициативе Эрика Цауне и объединила стороны, которым небезразличны развитие Агенскалнса и общественная городская среда. Это также история добрососедства, сотрудничества и возможности совместно создать нечто долговечное для места, где люди живут и работают.
Для Агенскалнского рынка появление искусства на этой стене было давней мечтой. Реализовать замысел удалось благодаря Primo Hotel, предоставившему стену для росписи, и техническому партнеру Storent, который обеспечил необходимые подъемники.
Новая роспись находится во дворе Агенскалнского рынка, на стене здания Primo Hotel напротив рынка. Увидеть ее могут все жители и гости района.