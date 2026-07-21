За "обезьян" ответит? Из-за высказывания Ратниекса о мигрантах в Рижской думе созывают Комиссию по этике

По словам Паэглькалны, политики имеют право публично обсуждать вопросы миграции, в том числе резко критиковать миграционную политику и выступать за выдворение нарушителей. Однако, по ее мнению, недопустимо, опираясь на непроверенную информацию, называть представителей определенной этнической группы "обезьянами", приписывая людям признаки животных. Она считает, что подобные заявления не соответствуют принципам уважительного отношения и способствуют распространению стереотипов и страха в обществе. Политик также подчеркнула, что любой человек, совершивший уголовное преступление, должен нести наказание независимо от своей национальности или расы. Если же человек нарушил миграционные правила, государство вправе задержать его и выдворить из страны.