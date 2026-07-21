За "обезьян" ответит? Из-за высказывания Ратниекса о мигрантах в Рижской думе созывают Комиссию по этике
Комиссия по депутатской этике Рижской думы рассмотрит вопрос о высказывании вице-мэра Эдварда Ратниекса, который назвал мигрантов "обезьянами", но сам политик заявил, что не намерен извиняться или менять свою позицию.
Комиссия по депутатской этике Рижской думы в четверг, 23 июля, решит, принимать ли к рассмотрению жалобу на вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса (Национальное объединение), связанную с его публикацией в социальной сети X, в которой он назвал мигрантов "обезьянами". Об этом сообщила председатель комиссии Лаума Паэглькална ("Новое Единство"). Именно она обратилась в комиссию с просьбой дать оценку высказыванию вице-мэра.
По словам Паэглькалны, политики имеют право публично обсуждать вопросы миграции, в том числе резко критиковать миграционную политику и выступать за выдворение нарушителей. Однако, по ее мнению, недопустимо, опираясь на непроверенную информацию, называть представителей определенной этнической группы "обезьянами", приписывая людям признаки животных. Она считает, что подобные заявления не соответствуют принципам уважительного отношения и способствуют распространению стереотипов и страха в обществе. Политик также подчеркнула, что любой человек, совершивший уголовное преступление, должен нести наказание независимо от своей национальности или расы. Если же человек нарушил миграционные правила, государство вправе задержать его и выдворить из страны.
Сам Эдвард Ратниекс заявил, что за последние дни получил широкую поддержку со стороны жителей Риги в связи со своим комментарием.
"От своих слов не откажусь. Как еще назвать мужчин, которые пытаются нападать на женщин? Как назвать толпу, которая набрасывается на человека, защищающего женщину?" - заявил вице-мэр.
По его мнению, созыв комиссии по депутатской этике лишь демонстрирует расстановку политических приоритетов. Вместо того чтобы обсуждать, как не допустить появления подобных людей в Риге и как повысить безопасность общества, власти, по его словам, устраивают показательный процесс из-за одного эмоционального комментария в социальных сетях.
Ратниекс также подчеркнул, что подобное давление не заставит его отказаться от работы в сфере миграционной политики. "Я продолжу выступать за значительно более жесткую иммиграционную политику и сделаю все, чтобы Рига и Латвия не превратились в место, где неконтролируемая иммиграция создает все большие угрозы безопасности жителей города", - заявил он.