"Мы потеряем государство": социолог предостерег власти от давления на гражданское общество
Негосударственные организации (НГО) и общественные СМИ фактически выполняют роль четвертой власти, без которой невозможна развитая демократия, заявил социолог Юрий Никишин. По его словам, решения о финансировании НГО нельзя принимать без диалога с организациями и до завершения всех проверок.
В программе Латвийского радио "Krustpunktā" социолог и ведущий исследователь Латвийского университета Юрий Никишин сказал, что перед принятием решений, затрагивающих работу НГО, власти должны проводить консультации с представителями сектора.
Руководитель отдела представительства интересов Латвийского гражданского альянса Элина Гринхофа раскритиковала решение прекратить финансирование проекта "Сети сотрудничества женских негосударственных организаций Латвии" до завершения ревизии Министерства финансов.
Она назвала безответственным публичное заявление о возможных нарушениях до обсуждения ситуации с самой организацией. При этом Гринхофа подчеркнула, что государственные средства должны использоваться ответственно, поскольку нарушения со стороны одной НГО бросают тень на весь сектор.
Никишин отметил, что решения, принятые до завершения проверок, могут вызвать подозрения в их политической мотивированности. По его словам, НГО и общественные СМИ фактически выполняют роль четвертой власти и помогают обеспечивать жизнеспособность демократии.
"Было бы хорошо, если бы между представителями премьер-министра и НГО состоялся разговор хотя бы по такому, на первый взгляд, незначительному вопросу, как порядок оплаты участия в заседаниях. Нужно определить, какие показатели считать результативными и какая оплата или иное вознаграждение может считаться справедливым. Необходимо разговаривать и искать компромиссы, иначе мы потеряем государство", - заявил Никишин.
Социолог также предостерег от стремления оценивать эффективность решений исключительно по скорости их принятия. Быстрые действия могут дать краткосрочный результат, но в долгосрочной перспективе способны ослабить гражданское общество и государство.
Советник премьер-министра Мартиньш Бренцис заявил, что премьер Андрис Кулбергс найдет время для встречи с представителями НГО. По его словам, необходимо оценивать не только посещение заседаний, но и реальные результаты работы организаций.