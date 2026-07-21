Ночью в Латвии местами похолодает до +10 градусов

Ночью циклон начнет уходить с территории Латвии и постепенно утратит свое влияние. Однако на большей части страны временами будет идти дождь, а на востоке местами ожидаются сильные ливни и грозы. В отдельных районах востока образуется туман, который ухудшит видимость.