Ночью в Латвии местами похолодает до +10 градусов
В среду циклон постепенно покинет Латвию, однако погода останется дождливой и прохладной. Ночью на востоке страны возможны сильные ливни, грозы и туман, а днем температура воздуха не поднимется выше +15...+20 градусов.
Ночью циклон начнет уходить с территории Латвии и постепенно утратит свое влияние. Однако на большей части страны временами будет идти дождь, а на востоке местами ожидаются сильные ливни и грозы. В отдельных районах востока образуется туман, который ухудшит видимость.
Ветер будет слабым, лишь на побережье Курземе он усилится и будет дуть с севера и северо-востока. Температура воздуха ночью понизится до +10...+15 градусов.
Днем в центральных и восточных районах страны временами продолжатся дожди. Местами небо прояснится и выглянет солнце. Максимальная температура воздуха составит +15...+20 градусов.
В Риге ночь будет облачной, временами пройдет дождь. Температура воздуха составит +13...+15 градусов. В начале дня сохранится облачная и дождливая погода, однако с середины дня осадки прекратятся и небо начнет проясняться. Воздух прогреется до +16...+18 градусов.