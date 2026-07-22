Нефть опять дорожает: экономисты считают, что Латвия от этого пострадает сильнее, чем другие страны

При этом именно Латвия окажется одной из наиболее уязвимых стран региона с точки зрения так называемой вторичной инфляции. По оценке экономиста, базовая инфляция, не учитывающая цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, в Латвии может увеличиться примерно на 0,19 процентного пункта. Это выше, чем в Литве (0,16), и немного выше, чем в Эстонии (0,18).