Нефть опять дорожает: экономисты считают, что Латвия от этого пострадает сильнее, чем другие страны
Обострение конфликта между США и Ираном привело к резкому росту мировых цен на нефть. Пока серьезного всплеска инфляции в странах Балтии не ожидается, однако если дорогая нефть задержится, Латвия столкнется с более заметным ростом цен, чем в среднем по еврозоне. Такой комментарий опубликовал главный экономист Citadele Карлис Пургайлис.
Это надолго?
После непродолжительного затишья напряженность между США и Ираном вновь усилилась, что вызвало опасения по поводу возможной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Нефтяной рынок отреагировал мгновенно - цена барреля нефти Brent за короткое время выросла примерно с 70 до 90 долларов.
По словам главного экономиста Citadele Карлиса Пургайлиса, само по себе столь резкое подорожание нефти пока не представляет серьезной угрозы для инфляции в странах Балтии. Намного важнее, насколько долго цены останутся высокими. Если рост окажется краткосрочным, влияние на экономику будет ограниченным. Если же дорогая нефть сохранится на протяжении нескольких месяцев, последствия почувствуют и предприятия, и потребители.
Сильнее среднего
Экономист объясняет, что нефть влияет на инфляцию двумя путями. Первый - прямой: практически сразу дорожают бензин, дизельное топливо, отопление и транспорт. Второй - косвенный: со временем более высокие расходы на энергию и перевозки закладываются в стоимость большинства товаров и услуг, что приводит к росту базовой инфляции.
По расчетам Citadele, если цена нефти Brent закрепится на уровне около 85 долларов за баррель и продержится два месяца, общая инфляция в еврозоне вырастет примерно на 0,57 процентного пункта. В Литве рост составит около 0,82 процентного пункта, в Латвии - 0,66 процентного пункта, а в Эстонии - 0,60 процентного пункта.
Причина заключается в том, что расходы на топливо занимают заметную долю в потребительских расходах жителей Балтии. В Литве на бензин и дизель приходится почти 6% потребительской корзины, в Латвии - около 4%, тогда как в среднем по еврозоне этот показатель ниже.
Плохой сценарий
Если же ситуация на Ближнем Востоке ухудшится и нефть подорожает до 100 долларов за баррель, последствия окажутся значительно серьезнее.
В таком сценарии общая инфляция в еврозоне может увеличиться примерно на 0,85 процентного пункта. В странах Балтии рост будет выше: в Литве - около 1,22 процентного пункта, в Латвии - примерно на 1 процентный пункт, а в Эстонии - на 0,9 процентного пункта.
При этом именно Латвия окажется одной из наиболее уязвимых стран региона с точки зрения так называемой вторичной инфляции. По оценке экономиста, базовая инфляция, не учитывающая цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, в Латвии может увеличиться примерно на 0,19 процентного пункта. Это выше, чем в Литве (0,16), и немного выше, чем в Эстонии (0,18).
Эксперт объясняет такую ситуацию тем, что экономики Латвии и Эстонии остаются более энергоемкими, а более низкие средние доходы населения означают, что расходы на энергию занимают большую долю семейного бюджета.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что экономисты подтвердили: цены на дизтопливо в Латвии взлетают быстро, а снижаются - медленно.