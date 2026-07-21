В Талсинском крае провалилась дорога (июль 2026)
Интенсивные ливни нанесли ущерб в Талсинском крае, где вышло из берегов Дурсупское мельничное озеро и поток воды затопил окрестную территорию ...
Вниманию водителей: список дорог в Талсинском и Вентспилсском краях, закрытых из-за размывов
Из-за сильных дождей в окрестностях Талси и Вентспилсском крае затопило или размыло несколько участков государственных автодорог. Часть дорог закрыта, движение направлено в объезд.
Закрыты следующие участки:
- региональная дорога Слока - Талси (P128) между Дурсупе и Лауциене, на 55,2-м километре. Объезд организован по местным дорогам Стенде - Лауциене - Мерсрагс (V1401) и Валдемарпилс - Плявас - Свикипье (V1410);
- участок местной дороги Лиепкални - Стумбри (V1379) возле реки Дурсупе, между 1,4-м и 2-м километрами. Объезд возможен по V1379 и дороге Кандавас стация - Оксле - Дурсупе (V1431);
- участок дороги Вежи - Гарлене (V1415) от Плявупе до перекрестка с V1401. Объезд организован по P128, дороге Сарцене - Лауциене - Сабиле стация (V1397) и Талси - Шкеде - Окте (V1407).
Размывы также обнаружены на других местных дорогах, в том числе Угале - Блазма - Анце (V1311), Талси - Гравас - Гибули (V1404) возле Дундурмежа, а также Пастенде - Илини - Спаре (V1385). В местах повреждений работают дорожные службы, движение может быть организовано по одной полосе.
Ремонт размытых участков на гравийных дорогах начался уже утром. Однако повреждения на региональной дороге P128 слишком серьезные, чтобы устранить их в рамках обычного обслуживания. Поэтому в ближайшее время этот участок останется закрытым, там организуют ремонтные работы.
Метеорологи прогнозируют, что сильные дожди в северо-западных районах Латвии продолжатся и сегодня. Latvijas Valsts ceļi просит сообщать о затопленных или размытых участках по круглосуточному бесплатному телефону 80005555.
Инженеры продолжают обследовать дороги, чтобы оценить полный масштаб повреждений и возможные расходы на восстановление.
Сильные и продолжительные дожди особенно опасны для гравийных дорог, обочин и участков возле канав. Размывы быстрее появляются там, где канавы и откосы были недавно восстановлены и еще не успели зарасти травой, а также на участках дорожных работ.
Водителей призывают быть особенно осторожными. Во время ливней ухудшается видимость и возрастает риск аквапланирования, поэтому следует снизить скорость и избегать резких маневров.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что после ливней в Талсинском крае полностью смыло дорогу: жители оказались отрезаны от мира.