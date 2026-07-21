Не надо ждать! Пожарные и трубочисты призывают жителей Латвии проверить отопительные системы уже сейчас

По словам Иветы Уки, статистика пожаров остается тревожной. В 2025 году при пожарах погибли 65 человек, причем 61 из них - в жилых домах. Около трети возгораний в жилых зданиях были связаны с тем, что отопительные устройства не чистили, перегревали или использовали неправильно.