Не надо ждать! Пожарные и трубочисты призывают жителей Латвии проверить отопительные системы уже сейчас
До начала отопительного сезона, скорее всего, остается еще несколько месяцев, однако специалисты советуют не откладывать проверку отопительных систем и дымоходов до осени. Привести оборудование в порядок лучше уже летом, чтобы с наступлением холодов не столкнуться с поломкой или пожаром. Об этом в эфире Латвийского радио напомнили сертифицированный трубочист Марис Бамбис и представитель Государственной пожарно-спасательной службы Ивета Ука.
Прошлая зима была достаточно суровой, поэтому во многих домах отопительные системы работали почти на максимальной мощности. Некоторые владельцы перегревали оборудование, превышая допустимую нагрузку, сообщает LSM.lv.
По словам Иветы Уки, статистика пожаров остается тревожной. В 2025 году при пожарах погибли 65 человек, причем 61 из них - в жилых домах. Около трети возгораний в жилых зданиях были связаны с тем, что отопительные устройства не чистили, перегревали или использовали неправильно.
Дополнительную опасность представляют ночные пожары. Огонь распространяется быстро, а без дымового датчика люди могут слишком поздно заметить угрозу. При этом, по данным специалиста, такие датчики установлены в среднем только в каждом пятом жилище, хотя они стоят сравнительно недорого и не требуют сложного монтажа.
Марис Бамбис подчеркнул, что готовиться к новому отопительному сезону лучше сразу после завершения предыдущего. Люди, которые регулярно вызывают трубочиста и своевременно обслуживают оборудование, к этому моменту уже готовы к холодам.
Специалист также призвал не ориентироваться исключительно на официальное начало отопительного сезона 1 ноября. В действительности отопление может понадобиться значительно раньше. Иногда уже в конце августа ночи становятся настолько холодными, что владельцы домов начинают топить печи и включать котлы.
Некоторые отопительные устройства необходимо обслуживать дважды в год. Котлы длительного горения и закрытые системы, которые не накапливают тепло, рекомендуется проверять перед началом отопительного сезона, а затем еще раз во время его работы - примерно в середине зимы.
Современные котлы становятся все сложнее, поэтому владельцы не всегда правильно понимают особенности их эксплуатации. Бамбис рекомендует хотя бы раз в неделю или раз в две недели визуально осматривать оборудование. Если появились необычный шум, запах, налет, ухудшилась тяга или работа системы вызывает сомнения, следует обратиться к специалисту, не дожидаясь серьезной неисправности.