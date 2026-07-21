На крючке: в этом году мошенники уже выманили у латвийцев почти 8 млн евро

По наблюдениям членов АФО, в первом полугодии мошенники стали действовать более целенаправленно и адаптировали свои схемы к актуальным событиям и повседневным привычкам жителей. Наряду с телефонным и инвестиционным мошенничеством были особенно распространены фишинговые кампании, в которых преступники выдавали себя за сотрудников банков, Службы государственных доходов (СГД), Государственного агентства социального страхования (ГАСС), курьерских служб и других пользующихся доверием населения организаций, чтобы заставить людей раскрыть свои данные доступа или подтвердить мошеннические платежи. В свою очередь, в начале лета все чаще использовались и мошеннические схемы, связанные с путешествиями.