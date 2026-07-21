Чем меньше жителей - тем больше госдолг: опасный парадокс латвийской экономики
Госдолг Латвии вырос в 25 раз с 2000 года — с 0,8 до 20 млрд евро. К 2030-му Минфин прогнозирует уже 30,4 млрд из-за роста оборонных расходов. При этом населения в стране становится все меньше.
В 2000 году, еще до вступления страны в Европейский союз, государственный долг составлял 0,8 млрд евро - всего 12,4% внутреннего валового продукта (ВВП), что тогда считалось сравнительно невысоким показателем. Уже спустя десять лет, в 2010 году, он вырос более чем в десять раз - до 8,6 млрд евро, или 48,6% ВВП. Этот уровень до сих пор остается историческим максимумом по отношению долга к экономике. К 2025 году государственный долг превысил отметку в 20 млрд евро, тогда как в 2019 году он составлял лишь 11,2 млрд евро. Таким образом, за четверть века объем государственного долга вырос в 25 раз, сообщает Dienas Bizness.
Наиболее стремительный рост пришелся на периоды кризисов. Во время мирового финансового кризиса - с 2008 по 2011 год - долг увеличился с 1,9 млрд почти до 9 млрд евро. В период пандемии Covid-19, с 2020 по 2022 год, он вырос с 12,9 млрд до 16 млрд евро. При этом за последние три года - с 2023 по 2025 год - государственный долг увеличился еще на 4 млрд евро, превысив все сделанные ранее прогнозы.
Согласно макроэкономическим прогнозам Министерства финансов до 2030 года, объем государственного долга к тому времени достигнет 30,4 млрд евро - это более чем на 10 млрд евро больше, чем в 2025 году. Основной причиной такого роста называется намерение увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.
Для финансирования этих планов, как отмечается, альтернативы дальнейшему наращиванию государственного долга практически нет, поскольку повышение налогов или введение новых налогов, которые могли бы обеспечить дополнительные доходы на нужды обороны, в нынешней предвыборной обстановке выглядит малореалистичным. По прогнозам, уровень долга сектора госуправления вырастет с 47% ВВП в 2025 году до 54% ВВП в 2030 году, что станет новым рекордом для Латвии.
Разумеется, это лишь прогноз и реальная экономическая ситуация может внести свои коррективы. Однако если нынешняя динамика сохранится, то за 30 лет государственный долг страны увеличится в 38 раз. Это, по мнению автора публикации, достаточно весомый повод задаться вопросом: "Кого это волнует?" В завершение автор обращает внимание на любопытную обратную связь: чем меньше жителей остается в Латвии, тем больше становится государственный долг.