Чем меньше жителей - тем больше госдолг: опасный парадокс латвийской экономики

В 2000 году, еще до вступления страны в Европейский союз, государственный долг составлял 0,8 млрд евро - всего 12,4% внутреннего валового продукта (ВВП), что тогда считалось сравнительно невысоким показателем. Уже спустя десять лет, в 2010 году, он вырос более чем в десять раз - до 8,6 млрд евро, или 48,6% ВВП. Этот уровень до сих пор остается историческим максимумом по отношению долга к экономике. К 2025 году государственный долг превысил отметку в 20 млрд евро, тогда как в 2019 году он составлял лишь 11,2 млрд евро. Таким образом, за четверть века объем государственного долга вырос в 25 раз, сообщает Dienas Bizness.