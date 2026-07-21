PTAC предупредил автоводителей: в Риге обнаружена сеть подозрительных парковок

С начала 2026 года по 12 июля PTAC получил 277 жалоб на услуги платных парковок. Из них 164, или 59,2%, касались деятельности Park Expert. Это означает, что на компанию поступает примерно в три-пять раз больше жалоб, чем на других крупных участников рынка.