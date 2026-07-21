PTAC предупредил автоводителей: в Риге обнаружена сеть подозрительных парковок
Центр защиты прав потребителей (PTAC) начал оценку коммерческой практики компании Park Expert после того, как в этом году более половины всех жалоб на платные парковки были поданы именно на этого оператора. Он начисляет штрафы уже через несколько минут после окончания бесплатного периода стоянки.
PTAC изучает случаи, когда договорной штраф начислялся сразу после истечения пяти минут, отведенных на оплату парковки или регистрацию автомобиля. Также оцениваются ситуации, когда штраф выписывался уже в тот момент, когда водитель покидал территорию парковки.
Особую обеспокоенность у PTAC вызывают парковки возле медицинских учреждений. Там пациентам и их родственникам по объективным причинам может потребоваться больше времени, чтобы ознакомиться с правилами, зарегистрировать автомобиль или оплатить стоянку.
С начала 2026 года по 12 июля PTAC получил 277 жалоб на услуги платных парковок. Из них 164, или 59,2%, касались деятельности Park Expert. Это означает, что на компанию поступает примерно в три-пять раз больше жалоб, чем на других крупных участников рынка.
Аналогичная картина наблюдается и в консультациях, предоставленных PTAC. Из 200 письменных консультаций 109, или 54,5%, были связаны с Park Expert, а из 339 телефонных консультаций 136, или 40,1%, касались коммерческой практики этой компании.
PTAC напоминает, что оператор парковок обязан обеспечить хорошо заметные и понятные правила пользования, информацию о стоимости услуг и порядке оплаты, четкие дорожные знаки и указатели, а также предоставить водителям достаточное время для ознакомления с правилами, регистрации автомобиля и оплаты парковки.
Кроме того, компания обязана обеспечить бесперебойную работу систем регистрации и оплаты, применять соразмерные и обоснованные договорные штрафы, объективно рассматривать жалобы потребителей и давать ответ в течение 15 рабочих дней. До завершения рассмотрения жалобы взыскание штрафа должно быть приостановлено.
По мнению PTAC, недопустимо автоматически начислять договорной штраф сразу после истечения пятиминутного срока без оценки конкретных обстоятельств и действий потребителя.
Чтобы избежать подобных ситуаций, PTAC рекомендует перед парковкой внимательно ознакомиться с правилами, своевременно оплатить стоянку или зарегистрировать автомобиль, проверить правильность введенного регистрационного номера, при возникновении технических проблем незамедлительно связаться с оператором парковки и зафиксировать ситуацию, а также сохранять чеки, скриншоты, фотографии и другие доказательства. Если штраф все же получен, потребителям рекомендуется направить оператору мотивированную претензию, приложив все имеющиеся подтверждающие материалы.