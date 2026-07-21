Детская больница в Риге приглашает на День карьеры желающих работать медсестрами
Два раза в год Детская клиническая университетская больница приглашает как будущих, так и уже работающих медсестер на День карьеры. Во время мероприятия все желающие могут узнать больше о возможностях профессии в сфере детского здравоохранения и познакомиться с работой больницы изнутри.
Следующий День карьеры для медсестер состоится 23 июля с 14:00 до 16:00 в Детской больнице по адресу: Рига, улица Виенибас гатве, 45.
Во время мероприятия участники смогут встретиться с руководителями службы ухода, старшими медсестрами и специалистами различных отделений. Гости узнают, как выглядит повседневная работа в больнице, какие существуют возможности профессионального роста и в каких направлениях можно специализироваться. Особое внимание будет уделено специфике профессии детской медсестры - работе с маленькими пациентами и их семьями.
"В детской медицине профессиональные знания идут рука об руку со способностью создавать доверие и оказывать поддержку как маленьким пациентам, так и их семьям. Работа медсестры в Детской больнице - это динамичная, значимая и развивающая профессия, которая позволяет каждый день быть частью процесса выздоровления ребенка", - подчеркнула директор по уходу Детской больницы Линда Фриденберга.
По ее словам, современная профессия медсестры означает не только высокий уровень ухода за пациентами, но и возможность брать на себя больше профессиональной ответственности, управлять процессами, внедрять инновации и участвовать в развитии системы здравоохранения.
Во время Дня карьеры участники смогут узнать, какую роль играет медсестра в Детской больнице, как организована работа отделений, какие существуют принципы оплаты труда и поддержки сотрудников, а также познакомиться с рабочей средой и коллективом.