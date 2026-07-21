Детская больница в Риге приглашает на День карьеры желающих работать медсестрами

"В детской медицине профессиональные знания идут рука об руку со способностью создавать доверие и оказывать поддержку как маленьким пациентам, так и их семьям. Работа медсестры в Детской больнице - это динамичная, значимая и развивающая профессия, которая позволяет каждый день быть частью процесса выздоровления ребенка", - подчеркнула директор по уходу Детской больницы Линда Фриденберга.