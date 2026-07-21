В Лиепае начали восстановление стадиона после концерта Prāta vētra: ущерб оценят страховщики
Фото: Mārtiņš Ziders
На концерте группы Prāta vētra в Лиепае.
В Латвии

В Лиепае начали восстановление стадиона после концерта Prāta vētra: ущерб оценят страховщики

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Газон стадиона Daugava в Лиепае, пострадавший во время концерта группы Prāta vētra, планируют полностью восстановить в течение нескольких недель. Организаторы мероприятия заранее застраховали возможный ущерб.

Лиепайский олимпийский центр надеется в течение нескольких недель полностью восстановить газон стадиона Daugava, который был поврежден во время концерта группы Prāta vētra. Специалист по связям с общественностью Лиепайской думы Даце Фрейденфельде сообщила, что организаторы концерта заранее предусмотрели такой риск и до проведения мероприятия застраховали возможные повреждения газона. Сейчас совместно со страховой компанией проводится оценка ущерба. Точная сумма станет известна после заключения страховщиков.

Концерт группы Prāta vētra в Лиепае.

Концерт Prāta vētra в Лиепае (18.07.2026)

Финальный концерт группы Prāta vētra собрал тысячи поклонников на стадионе Daugava в Лиепае.

Лиепайский олимпийский центр уже начал необходимые восстановительные работы. В ближайшие дни будет приведен в порядок внешний вид газона, однако для полноценного восстановления и безопасного использования поля для спортивных нагрузок потребуется еще несколько недель.

Фрейденфельде пояснила, что при проведении крупных культурных мероприятий подобные риски заранее оцениваются. И в этом случае организаторы мероприятия застраховали возможные повреждения газона, поэтому после оценки страховщиков расходы на восстановление будут покрыты, а стадион как можно быстрее снова станет доступен для спортсменов.

Стадион Daugava в общей сложности может принять около 4000 зрителей. Стадион соответствует международным футбольным требованиям, поэтому чаще всего используется для проведения футбольных чемпионатов. В настоящее время он является основной домашней ареной футбольного клуба Liepāja, который вышел во второй квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА. В конце этого месяца команда встретится там с венским клубом Austria.

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