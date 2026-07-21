В Лиепае начали восстановление стадиона после концерта Prāta vētra: ущерб оценят страховщики
Газон стадиона Daugava в Лиепае, пострадавший во время концерта группы Prāta vētra, планируют полностью восстановить в течение нескольких недель. Организаторы мероприятия заранее застраховали возможный ущерб.
Лиепайский олимпийский центр надеется в течение нескольких недель полностью восстановить газон стадиона Daugava, который был поврежден во время концерта группы Prāta vētra. Специалист по связям с общественностью Лиепайской думы Даце Фрейденфельде сообщила, что организаторы концерта заранее предусмотрели такой риск и до проведения мероприятия застраховали возможные повреждения газона. Сейчас совместно со страховой компанией проводится оценка ущерба. Точная сумма станет известна после заключения страховщиков.
Концерт Prāta vētra в Лиепае (18.07.2026)
Финальный концерт группы Prāta vētra собрал тысячи поклонников на стадионе Daugava в Лиепае.
Лиепайский олимпийский центр уже начал необходимые восстановительные работы. В ближайшие дни будет приведен в порядок внешний вид газона, однако для полноценного восстановления и безопасного использования поля для спортивных нагрузок потребуется еще несколько недель.
Фрейденфельде пояснила, что при проведении крупных культурных мероприятий подобные риски заранее оцениваются. И в этом случае организаторы мероприятия застраховали возможные повреждения газона, поэтому после оценки страховщиков расходы на восстановление будут покрыты, а стадион как можно быстрее снова станет доступен для спортсменов.
Uz ilgāku laiku "atā" Daugavas stadionam Liepājā. Pēc PV koncerta normāli iznīcināts. pic.twitter.com/hibOkaaCn6— LV_futbols (@LV_futbols) July 20, 2026
Стадион Daugava в общей сложности может принять около 4000 зрителей. Стадион соответствует международным футбольным требованиям, поэтому чаще всего используется для проведения футбольных чемпионатов. В настоящее время он является основной домашней ареной футбольного клуба Liepāja, который вышел во второй квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА. В конце этого месяца команда встретится там с венским клубом Austria.