В Лиепае начали восстановление стадиона после концерта Prāta vētra: ущерб оценят страховщики

Стадион Daugava в общей сложности может принять около 4000 зрителей. Стадион соответствует международным футбольным требованиям, поэтому чаще всего используется для проведения футбольных чемпионатов. В настоящее время он является основной домашней ареной футбольного клуба Liepāja, который вышел во второй квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА. В конце этого месяца команда встретится там с венским клубом Austria.