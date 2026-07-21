В Латвии за культурой и искусством выстроилась длинная очередь из абитуриентов
17 июля 2026 года завершился прием заявлений на программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры Латвийской академии культуры (LKA). Академия сообщает о высоком интересе абитуриентов - всего было получено 876 заявлений.
На уровне бакалавриата наибольшей популярностью в этом году пользовалась совместная программа Латвийской академии культуры и Рижского технического университета (RTU) "Творческие индустрии", на которую подано 217 заявлений.
Стабильно высоким остается интерес и к подпрограмме "Социология культуры и менеджмент" бакалаврской программы "Искусства" - она привлекла 141 абитуриента. Рост популярности этой программы объясняется тем, что уже во время учебы студенты участвуют в проводимых исследователями академии общегосударственных исследованиях, посвященных культурному потреблению, цифровой трансформации и экосистеме креативных индустрий.
На подпрограмму "Культурология и искусствоведение" подано 116 заявлений, на обе специализации подпрограммы "Межкультурные связи" - в общей сложности 151 заявление, а на подпрограмму "Драматургия и текстовые исследования" - 40 заявлений.
Особенно высокой оказалась конкуренция на программы по аудиовизуальному искусству. Прием заявлений на академическую программу бакалавриата "Аудиовизуальное искусство" завершился уже 7 июля. Вступительные испытания проходили 110 будущих специалистов киноиндустрии.
На уровне магистратуры наибольший интерес в этом году вызвала академическая программа "Аудиовизуальное и сценическое искусство", на которую подано 45 заявлений. На программу "Управление культурой и искусством" поступило 23 заявления, а на программу "Креативные индустрии и менеджмент развития" - 17 заявлений.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что иностранных студентов в Латвии ждут новые жесткие правила и проверки.