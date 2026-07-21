В Латвии за культурой и искусством выстроилась длинная очередь из абитуриентов

Стабильно высоким остается интерес и к подпрограмме "Социология культуры и менеджмент" бакалаврской программы "Искусства" - она привлекла 141 абитуриента. Рост популярности этой программы объясняется тем, что уже во время учебы студенты участвуют в проводимых исследователями академии общегосударственных исследованиях, посвященных культурному потреблению, цифровой трансформации и экосистеме креативных индустрий.