"И судоходство снова оживет": ремонт Вантового моста может изменить транспорт в Риге

Ремонт находящегося в плохом состоянии Вантового моста планируется начать в начале следующего года. Работы продлятся как минимум два года и обойдутся примерно в 70 миллионов евро. Один из главных вопросов - как люди будут пересекать Даугаву во время ремонта.