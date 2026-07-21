"И судоходство снова оживет": ремонт Вантового моста может изменить транспорт в Риге
Предстоящий ремонт Вантового моста вызвал вопросы о том, как Рига будет жить во время его закрытия, в том числе при возможном полном запрете движения частного транспорта. Обсуждаются разные варианты, и теперь свое решение предложили владельцы пассажирских судов на Даугаве. Чтобы облегчить жителям переправу через реку, предприниматели готовы запустить регулярные рейсы на катерах.
Ремонт находящегося в плохом состоянии Вантового моста планируется начать в начале следующего года. Работы продлятся как минимум два года и обойдутся примерно в 70 миллионов евро. Один из главных вопросов - как люди будут пересекать Даугаву во время ремонта.
Пробки на Вантовом мосту возникают даже днем, не говоря уже об утренних и вечерних часах пик. Поэтому его закрытие может привести к масштабным заторам и серьезно осложнить движение между двумя берегами Даугавы.
Местные владельцы пассажирских судов уже готовятся к возможной перевозке людей.
"Из Агенскалнского залива к причалу возле Вантового моста. Это один из вариантов", - рассказал представитель Рижского объединения пассажирских судов Янис Уваров.
По его словам, самым быстрым мог бы стать маршрут вдоль Вантового моста через Даугаву. Один причал предлагается разместить в Агенскалнском заливе, второй - на противоположном берегу возле моста. Такая переправа была бы быстрой и гибкой.
"Этот маршрут занимал бы примерно шесть минут. Если пассажиров станет больше, мы сможем добавить еще одно судно", - пояснил Уваров.
Это был бы самый простой вариант. Однако закрытие моста также может стать возможностью для развития постоянного речного транспорта в Риге.
"Можно было бы организовать маршрут Агенскалнский залив - Набережная и параллельно развивать направление Болдерая - Вецмилгравис. Тогда судоходство в городе снова оживилось бы", - отметил Уваров.
Представители Рижского самоуправления подтвердили, что движение пассажирских судов рассматривается как один из дополнительных способов облегчить переправу через Даугаву. Решение могут принять осенью.
Предприниматели призывают городские власти не затягивать, поскольку новые маршруты необходимо подготовить заранее. "Нам тоже нужно планировать свою предпринимательскую деятельность. Если они хотят это внедрить, пусть сообщат заблаговременно, а не за месяц или за день", - сказал Уваров.
В часы пик Вантовый мост пересекают около 4000 автомобилей в каждом направлении. Поэтому у обоих концов моста планируется создать парковки. Оставив там машину, люди смогут продолжить путь через Даугаву на общественном транспорте.