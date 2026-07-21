Реформа определения инвалидности в Латвии буксует - власти не готовы к дополнительным расходам

Узулниекс сообщил, что узнал об исключении доклада из повестки дня утром, придя на работу. По его словам, в понедельник он не участвовал в заседании коалиционных партий, однако этот вопрос там также не рассматривался. Министр подтвердил, что причиной исключения документа стали возможные финансовые последствия реформы. Вместе с тем он считает, что в ближайшее время дополнительных расходов не возникнет, а основное финансовое влияние ожидается только с 2030 года.