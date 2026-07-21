ВИДЕО: шокирующий момент - в Талсинском крае ливень унес целый остров с деревьями

Увиденное вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей. "И человек, глупец, еще думает, что способен управлять силами природы", - написал Улдис. "Вот так у нас проявляются изменения климата - все природные явления становятся более интенсивными и экстремальными", - считает Ингуна.