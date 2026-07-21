ВИДЕО: шокирующий момент - в Талсинском крае ливень унес целый остров с деревьями
В минувшие сутки мощные ливни в поселке Дурсупе Талсинского края смыли в воду небольшой остров вместе со всеми растущими на нем деревьями.
Шокирующим видео в Facebook поделился ведущий прогноза погоды Том Брицис. "Это видео наглядно показывает силу воды", - отметил Брицис.
Увиденное вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей. "И человек, глупец, еще думает, что способен управлять силами природы", - написал Улдис. "Вот так у нас проявляются изменения климата - все природные явления становятся более интенсивными и экстремальными", - считает Ингуна.
Эмилия призналась, что не могла поверить, что такое возможно в Латвии, а Руту поразило, что кому-то удалось снять этот момент:
"Как вообще можно было поймать такой момент? Тут плакать надо, а не радоваться!" - написала она.
Ранее сообщалось, что в минувшие сутки Латвию накрыли сильные ливни, наиболее серьезные последствия которых были зафиксированы в Талсинском крае. В Дурсупе вышло из берегов озеро, потоки воды затопили прилегающую территорию и размыли местные дороги.
В самом Дурсупе сильным течением было смыто дорожное покрытие, а в волости Балгале автомобильная дорога оказалась полностью разрушена и затоплена. Дополнительные проблемы возникли после того, как ночью взорвался трансформатор, оставив окрестности без электроснабжения.