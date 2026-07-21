Минус 1000 сотрудников и 23 млн евро экономии: глава VID раскрыла результаты жесткой оптимизации

"Наша цель - оказывать услуги как можно эффективнее. За два года мы сэкономили 23 миллиона евро, которые больше не тратятся на выполнение функций VID. При этом мы выполняем ту же самую работу, но на 23 миллиона евро дешевле. Мы стремимся к тому, чтобы обходиться обществу дешевле, выполняя при этом свою основную задачу - обеспечивать поступление средств в государственный бюджет", - отметила Шмите-Роке.