Минус 1000 сотрудников и 23 млн евро экономии: глава VID раскрыла результаты жесткой оптимизации
За два с половиной года Служба государственных доходов (VID) сократила около 1000 сотрудников и уменьшила расходы на 23 миллиона евро. При этом, как заявляет глава VID Байба Шмите-Роке, ведомство продолжает выполнять прежний объем работы, а доверие предпринимателей к службе достигло максимума за последние 15-16 лет.
Генеральный директор Службы государственных доходов Байба Шмите-Роке отработала половину своего пятилетнего срока на этом посту. В подкасте tv3.lv "Piķis un ģēvelis!" она рассказала, что за прошедшие два с половиной года ведомству удалось сократить штат примерно на 1000 сотрудников, сохранив при этом все свои функции.
По словам Шмите-Роке, изначально сокращение тысячи сотрудников планировалось провести в течение пяти лет, однако этой цели удалось достичь значительно раньше. Сейчас в VID работают 2794 человека. Она подчеркнула, что сокращение персонала не является самоцелью, а служит повышению эффективности работы.
Одновременно снизились и расходы на содержание службы. По словам главы VID, задача заключается в том, чтобы предоставлять услуги обществу максимально эффективно и с меньшими затратами.
"Наша цель - оказывать услуги как можно эффективнее. За два года мы сэкономили 23 миллиона евро, которые больше не тратятся на выполнение функций VID. При этом мы выполняем ту же самую работу, но на 23 миллиона евро дешевле. Мы стремимся к тому, чтобы обходиться обществу дешевле, выполняя при этом свою основную задачу - обеспечивать поступление средств в государственный бюджет", - отметила Шмите-Роке.
В то же время одним из главных вызовов она назвала изменение внутренней культуры VID. По ее словам, одних заявлений руководства недостаточно, чтобы люди воспринимали службу как клиентоориентированную организацию. Важно, чтобы каждый житель ощущал, что VID помогает, разъясняет и оказывает поддержку.
Говоря о доверии общества, глава VID отметила, что, согласно последним исследованиям, уровень доверия предпринимателей к службе достиг самого высокого показателя за последние 15-16 лет.
Она также подчеркнула, что VID нередко связывают с вопросами, за которые ведомство на самом деле не отвечает, например с формированием налоговой политики. Эти решения принимают политики и Министерство финансов, тогда как задача VID - исполнять действующие законы.