Из 1400 иностранных претендентов в Латвийский университет приняли только 113

"В этом году число заявок было практически таким же, но мы существенно повысили требования. Мы ввели международные тесты - не только языковые, но и тесты на общие знания для граждан третьих стран. Это международный экзамен, такой же, какой требуется для поступления в университеты США. Мы ориентируемся на качество, а не на количество", - подчеркнул Берзиньш.