Из 1400 иностранных претендентов в Латвийский университет приняли только 113
Латвийский университет ужесточил отбор иностранных студентов и ввел для граждан третьих стран международные тесты на знание языка и общую подготовку. Из примерно 1400 иностранных претендентов в этом году были зачислены только 113 человек.
В интервью программе TV3 "900 sekundes" ректор университета Гундарс Берзиньш сказал, что количество заявок осталось практически таким же, как и в прошлом году, однако критерии отбора стали значительно строже.
"В этом году число заявок было практически таким же, но мы существенно повысили требования. Мы ввели международные тесты - не только языковые, но и тесты на общие знания для граждан третьих стран. Это международный экзамен, такой же, какой требуется для поступления в университеты США. Мы ориентируемся на качество, а не на количество", - подчеркнул Берзиньш.
Всего в этом году Латвийский университет получил более 20 тысяч заявлений на поступление. Около 1400 заявок подали иностранные студенты, однако были зачислены только 113 человек.
Наибольшим спросом среди абитуриентов пользовались программы по медицине, юриспруденции, психологии, сестринскому делу, а также бизнес-управлению и коммуникациям.