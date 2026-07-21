В Латвии создают вакцину против болезни Лайма: исследование вышло на новый этап
До 70% исследованных клещей в Латвии в этом году оказались переносчиками болезни Лайма. На этом фоне латвийские ученые приблизились к созданию вакцины, которая уже показала обнадеживающие результаты в лабораторных исследованиях.
В этом году возбудитель болезни Лайма (боррелиоза) был обнаружен у 50-70% исследованных клещей в Латвии. На фоне высокой распространенности инфекции особую актуальность приобрела разработка вакцины, над которой работает латвийский ученый Калвис Брангулис. Как сообщает программа "900 sekundes" на TV3, исследование уже вышло на этап патентования - это необходимый шаг перед началом клинических испытаний.
Ведущий исследователь Национального института исследований и инноваций изучил около 400 белков бактерии, вызывающей болезнь Лайма, чтобы найти наиболее подходящую основу для создания вакцины. Из примерно 1300 белков боррелии ученому удалось выделить один особенно перспективный - белок CSPZ.
По словам Брангулиса, именно этот белок помогает бактерии уклоняться от защитной реакции иммунной системы человека. Если использовать его в составе вакцины, организм сможет заранее выработать антитела и быстрее распознавать возбудителя инфекции.
"Организм уже будет заранее иметь антитела против этой бактерии еще до того, как она попадет в тело, и сразу поймет, с чем необходимо бороться", - пояснил исследователь.
Пробная вакцина уже прошла испытания на лабораторных мышах, которые показали положительные результаты. Исследования свидетельствуют, что выбранный белок может обеспечивать защиту как от европейских, так и от американских разновидностей бактерии боррелии, что открывает перспективы для широкого применения будущей вакцины.
В настоящее время ученый готовит документы для патентования разработки. Только после регистрации патента станет возможным проведение клинических исследований с участием людей, в ходе которых будут оценены безопасность и эффективность вакцины.
Интерес к разработке латвийского ученого уже проявили крупные производители вакцин. В перспективе они могут принять участие в промышленном производстве препарата и его выводе на рынок.