В Латвии создают вакцину против болезни Лайма: исследование вышло на новый этап

В этом году возбудитель болезни Лайма (боррелиоза) был обнаружен у 50-70% исследованных клещей в Латвии. На фоне высокой распространенности инфекции особую актуальность приобрела разработка вакцины, над которой работает латвийский ученый Калвис Брангулис. Как сообщает программа "900 sekundes" на TV3, исследование уже вышло на этап патентования - это необходимый шаг перед началом клинических испытаний.