Электропоезда Vivi получили новые имена - в честь муравья, медведя и удода
В Латвии продолжают давать имена новым электропоездам Vivi. На этот раз названия получили еще восемь составов - в их честь выбрали чернику, лисичку, липу, можжевельник, муравья, медведя, удода и жаворонка. Проект реализуется совместно с AS Latvijas valsts meži и призван напомнить жителям о богатстве латвийской природы.
Новые названия напоминают о том, насколько богаты латвийские леса летом, и призывают жителей чаще выбирать экологичный транспорт, чтобы путешествовать и знакомиться с природой по всей Латвии.
Лето - время, когда можно наслаждаться дарами природы и неспешными прогулками: собирать ягоды, грибы и травы для чая, наблюдать за животными и насекомыми, знакомиться с разнообразием лиственных деревьев и выносливостью можжевельника.
Например, на поезде Скултской линии можно доехать до остановки Гауя, откуда примерно три километра до природного парка Пиеюра. Для более продолжительного похода или велосипедной поездки можно воспользоваться поездом Сигулдской линии и доехать до остановки Лигатне. Примерно в 13 километрах от нее находится природная тропа вдоль реки Лигатне.
Названия для поездов выбирали специалисты AS Latvijas valsts meži. Они отобрали характерные для Латвии названия деревьев, птиц, животных и природных даров, отражающих разнообразие и богатство местной природы.
Черника (Mellene, Vaccinium myrtillus) - одна из самых характерных ягод латвийских лесов. В середине лета она созревает в сосновых и смешанных лесах. В Латвии чернику собирают уже много веков. Для укрепления здоровья используют как ягоды, так и листья растения.
Лисичка (Gailene, Cantharellus cibarius) - один из самых популярных грибов в Латвии. В лесах она появляется во второй половине лета. Гриб легко узнать по ярко-желтому цвету и воронкообразной шляпке. Чаще всего лисички растут в хвойных лесах. Грибники ценят их за вкус и плотную структуру. В лисичках содержатся вещества, препятствующие развитию личинок многих насекомых, поэтому эти грибы крайне редко бывают червивыми.
Липа (Liepa, Tilia cordata) - один из символов латвийской природы и культуры. Особенно заметна она в начале лета, когда цветы наполняют воздух сладким ароматом. Липовый цвет издавна использовали в народной медицине, в том числе для приготовления чая при простуде.
В Латвии чаще всего встречается липа мелколистная. Она может достигать значительного возраста и нередко растет в парках, аллеях, возле хуторов и в населенных пунктах. В латышском фольклоре липа символизирует женственность и считается священным деревом.
Можжевельник (Kadiķis, Juniperus communis) - одно из наиболее характерных вечнозеленых растений латвийского ландшафта. Он устойчив к засухе, поэтому встречается в лесах, на лугах, а также на прибрежных и внутренних дюнах. Его синеватые ягоды на самом деле являются шишкоягодами, которые созревают более года. В народных традициях можжевельник считается растением, обладающим защитной силой.
Муравей (Skudra) - один из самых трудолюбивых обитателей латвийских лесов. Он символизирует активность, труд и слаженную работу. В Латвии встречается более 40 видов муравьев. Многие из них строят крупные муравейники в лесах, на лугах и в садах.
Муравьи играют важную роль в экосистеме. Они помогают улучшать почву, распространяют семена растений и регулируют численность других насекомых.
Медведь (Lācis) - крупнейший хищник, встречающийся на территории Латвии, и одно из самых впечатляющих диких животных. Бурый медведь (Ursus arctos) в основном избегает людей и перемещается по обширным лесным территориям.
Удод (Pupuķis, Upupa epops) - одна из самых ярких птиц Латвии. Его легко узнать по характерному хохолку и пестрому оперению. Удод питается главным образом насекомыми и их личинками, которых ищет в земле при помощи длинного, слегка изогнутого клюва.
В Латвии удод встречается довольно редко, поэтому увидеть его в природе считается особым событием. По-латышски эту птицу иногда также называют голодной кукушкой (bada dzeguze).
Жаворонок (Cīrulis, Alauda arvensis) - одна из самых известных птиц латвийских полей и лугов. Особенно весной и летом он радует своим пением, доносящимся высоко с неба. Жаворонок может петь на высоте 100 метров и более, причем его песня способна продолжаться до получаса. В латышской культуре жаворонок часто ассоциируется со светом, его также называют вестником солнца.
Сотрудничество LVM и Vivi началось в апреле. Постепенно имена получат все 32 электропоезда. Ранее названия уже присвоили 12 поездам - Пчела (Bite), Воробьиный сыч (Apodziņš), Сосна (Priede), Ель (Egle), Уж (Zalktis), Глухарь (Mednis), Орел (Ērglis), Береза (Bērzs), Папоротник (Paparde), Дуб (Ozols), Стрекоза (Spāre) и Косуля (Stirna).