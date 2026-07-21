Электропоезда Vivi получили новые имена - в честь муравья, медведя и удода

Лисичка (Gailene, Cantharellus cibarius) - один из самых популярных грибов в Латвии. В лесах она появляется во второй половине лета. Гриб легко узнать по ярко-желтому цвету и воронкообразной шляпке. Чаще всего лисички растут в хвойных лесах. Грибники ценят их за вкус и плотную структуру. В лисичках содержатся вещества, препятствующие развитию личинок многих насекомых, поэтому эти грибы крайне редко бывают червивыми.