Что даст Царникаве статус города: разъяснение для жителей от самоуправления

Царникаве планируют официально присвоить статус города. Как отмечает самоуправление Адажского края, населенный пункт уже давно является одним из самых быстрорастущих в Латвии, а уровень его развития, численность населения и доступность услуг соответствуют городской среде. В самоуправлении подчеркивают, что изменение статуса носит прежде всего административный характер и связано с территориальным планированием. Для жителей Царникавы существенных изменений в повседневной жизни не ожидается.