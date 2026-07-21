Что даст Царникаве статус города: разъяснение для жителей от самоуправления
Царникаве планируют присвоить статус города. В самоуправлении объяснили, что для большинства жителей повседневная жизнь практически не изменится, однако новый статус может открыть дополнительные возможности для развития и финансирования.
Царникаве планируют официально присвоить статус города. Как отмечает самоуправление Адажского края, населенный пункт уже давно является одним из самых быстрорастущих в Латвии, а уровень его развития, численность населения и доступность услуг соответствуют городской среде. В самоуправлении подчеркивают, что изменение статуса носит прежде всего административный характер и связано с территориальным планированием. Для жителей Царникавы существенных изменений в повседневной жизни не ожидается.
Получение статуса города само по себе не повлияет на размер налога на недвижимость или подоходного налога с населения. Эти налоги определяются законодательством и обязательными правилами самоуправления, а не статусом населенного пункта.
При этом новый статус может принести косвенные финансовые преимущества. Жители города смогут претендовать на некоторые государственные программы поддержки, которые доступны городам, но не распространяются на поселки. В качестве примера самоуправление приводит программы финансирования экологичных систем отопления для частных домов.
Также ожидается, что в долгосрочной перспективе стоимость недвижимости в Царникаве будет расти. Однако это будет связано не столько с изменением статуса, сколько с последующими инвестициями, развитием инфраструктуры, расширением возможностей строительства и привлечением дополнительного финансирования.
Одним из наиболее заметных практических изменений станет обновление адресов. После получения статуса города в адресах больше не нужно будет указывать "Царникавская волость". Вместо этого будет использоваться адрес "Царникава, Адажский край". При этом названия улиц и нумерация домов останутся прежними.
Что изменится с охранными зонами
Ширина охранных зон определяется по-разному:
- в городах и поселках;
- на сельских территориях.
В случае Царникавы значительная часть территории расположена рядом с рекой Гауя, морским побережьем и природным парком, поэтому многие природоохранные требования сохранятся независимо от получения статуса города. Большинство охранных зон и дальше будет зависеть от конкретного объекта - линий электропередачи, водоемов или инженерных коммуникаций, а не от статуса населенного пункта.
В самоуправлении пояснили, что при разработке нового территориального плана уже была проведена оценка статуса города и поселка. В графической части документа внесены изменения - обозначены новые границы города и скорректированы охранные зоны.
В городах и поселках вдоль государственных и муниципальных дорог устанавливаются красные линии. За пределами населенных пунктов расстояния определяются от оси дороги в соответствии с Законом об охранных зонах.
Какие охранные зоны не изменятся
Уже уточнены и определены в редакции территориального плана 2.0 следующие зоны:
- охранные зоны поверхностных водных объектов - правила одинаковы как для городов, так и для поселков;
- охранные зоны вдоль государственных и муниципальных автомобильных дорог - также одинаковы для городов и поселков. Для дорог, которые ранее находились за пределами границы поселка, теперь устанавливаются охранные зоны шириной 30, 60 или 100 метров в зависимости от категории дороги;
- охранные зоны вдоль электрических сетей - изменения действительно внесены, однако они связаны с новой трактовкой законодательства. Augstsprieguma tīkls указали новые размеры охранных зон, которые уже отражены в графической части плана. Это не связано с тем, что Царникава станет городом;
- остальные эксплуатационные охранные зоны также остаются одинаковыми для городов и поселков;
- санитарные охранные зоны не зависят от статуса населенного пункта;
- зоны безопасности также определяются соответствующими учреждениями. В случае Царникавы речь идет, например, о защитной зоне вокруг железной дороги, которая согласована с Latvijas dzelzceļš.
Теоретически может измениться охранная зона прибрежных дюн, однако Царникава находится за пределами участка, указанного в Законе об охранных зонах (150 метров от пляжа), поскольку расположена дальше от моря. Поэтому на практике и в этой части никаких изменений не ожидается.