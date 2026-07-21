Советник президента Литвы: энтузиазм ЕС по санкциям против России снижается
В Литве считают, что некоторые страны Евросоюза стали менее активно поддерживать введение новых санкций против России.
Главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулёнис во вторник предупредил, что решимость некоторых стран Европейского союза (ЕС) оказывать санкционное давление на Россию снижается, однако выразил уверенность, что блок должен согласовать новый пакет санкций.
По его словам, отказ от введения новых ограничений против России стал бы ошибкой, поскольку давление работает. "Энтузиазм по поводу санкций в отношении России постепенно угасает, но это ошибка, потому что именно сейчас необходимо сохранять и усиливать санкции, так как уже заметны определенные трещины в позиции самой России", – отмтеил Матулёнис в эфире радиостанции Ziniu radijas во вторник.
"Если мы действительно хотим заставить Россию начать переговоры с Украиной о настоящем, справедливом мирном соглашении, то без санкций и их усиления нам будет трудно этого достичь", – добавил он.
Эти заявления советника президента прозвучали на фоне сообщений СМИ о том, что переговоры по 21-му пакету санкций против России зашли в тупик. Новый раунд переговоров между послами стран ЕС состоится в среду. Матулёнис отметил, что "какой-то компромисс" по санкциям будет достигнут. "Возможно, он будет не таким, как нам хотелось бы, но да, интересы действительно разнятся, и каждая страна руководствуется своими национальными интересами", – сказал советник.
Евросоюз вводит санкции против Москвы в связи с продолжающимся вторжением в Украину.