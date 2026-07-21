Советник президента Литвы: энтузиазм ЕС по санкциям против России снижается

Эти заявления советника президента прозвучали на фоне сообщений СМИ о том, что переговоры по 21-му пакету санкций против России зашли в тупик. Новый раунд переговоров между послами стран ЕС состоится в среду. Матулёнис отметил, что "какой-то компромисс" по санкциям будет достигнут. "Возможно, он будет не таким, как нам хотелось бы, но да, интересы действительно разнятся, и каждая страна руководствуется своими национальными интересами", – сказал советник.