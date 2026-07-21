Министр поручил срочно усилить защиту восточной границы - будут закупать дополнительные радары
До конца сентября вся восточная государственная граница Латвии должна быть оборудована современными системами обнаружения и противодействия беспилотникам. Такое поручение дал министр обороны Райвис Мелнис.
В интервью программе Латвийского телевидения "Rīta panorāma" Мелнис пояснил, что радарные системы еще предстоит подготовить и интегрировать в общую систему обороны. Кроме того, необходимо закупить дополнительные системы командования и управления.
Для существенного усиления защиты восточной границы к концу сентября также потребуется приобрести дополнительные радары. Сейчас ведутся переговоры об их закупке, однако министр не обозначи возможного поставщика.
Согласно плану Министерства обороны, к концу сентября вся восточная государственная граница должна быть оснащена антидронными системами.
В настоящее время на одном из участков границы уже развернута автоматизированная система, которая используется для обучения персонала и проверки решений в реальных условиях. К концу сентября планируется оснастить всю восточную государственную границу взаимно интегрированными системами с автоматизированным управлением.