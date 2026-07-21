Покупатели ходили по воде: сильный ливень затопил DEPO в Риге. ВИДЕО

Сильные ливни принесли неприятный сюрприз покупателям и сотрудникам магазина DEPO на улице Лубанас в Риге. На видео видно, что пол магазина покрыт водой, которая растеклась между торговыми стеллажами и по проходам для покупателей. Людям приходится передвигаться по затопленному магазину, в то время как сотрудники пытаются справиться с последствиями подтопления.