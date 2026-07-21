Покупатели ходили по воде: сильный ливень затопил DEPO в Риге. ВИДЕО
Фото: Скриншот видео
Ливень затопил магазин DEPO.
В Латвии

Покупатели ходили по воде: сильный ливень затопил DEPO в Риге. ВИДЕО

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Вчера вечером сильные ливни в Риге привели к затоплению магазина DEPO на улице Лубанас. В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как вода покрыла пол торгового зала, а покупателям приходится передвигаться по затопленным помещениям.

Сильные ливни принесли неприятный сюрприз покупателям и сотрудникам магазина DEPO на улице Лубанас в Риге. На видео видно, что пол магазина покрыт водой, которая растеклась между торговыми стеллажами и по проходам для покупателей. Людям приходится передвигаться по затопленному магазину, в то время как сотрудники пытаются справиться с последствиями подтопления.

Видео в социальной сети X опубликовал пользователь CardinalisRavus. За короткое время запись привлекла большое внимание пользователей.

Пока неизвестно, насколько серьезный ущерб был причинен магазину и стало ли причиной попадания воды повреждение здания или перегрузка системы отвода дождевой воды.

Во время сильных осадков за короткое время может выпасть большое количество дождя, особенно в местах, где ливневая канализация и системы водоотведения не успевают справляться с потоком воды.

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