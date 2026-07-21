Покупатели ходили по воде: сильный ливень затопил DEPO в Риге. ВИДЕО
Вчера вечером сильные ливни в Риге привели к затоплению магазина DEPO на улице Лубанас. В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как вода покрыла пол торгового зала, а покупателям приходится передвигаться по затопленным помещениям.
Сильные ливни принесли неприятный сюрприз покупателям и сотрудникам магазина DEPO на улице Лубанас в Риге. На видео видно, что пол магазина покрыт водой, которая растеклась между торговыми стеллажами и по проходам для покупателей. Людям приходится передвигаться по затопленному магазину, в то время как сотрудники пытаются справиться с последствиями подтопления.
Видео в социальной сети X опубликовал пользователь CardinalisRavus. За короткое время запись привлекла большое внимание пользователей.
Vai Rīga jau drīz gatava? 😱 pic.twitter.com/LGj2TJjf9f— Cardinalis Ravus (@CardinalisRavus) July 20, 2026
Пока неизвестно, насколько серьезный ущерб был причинен магазину и стало ли причиной попадания воды повреждение здания или перегрузка системы отвода дождевой воды.
Во время сильных осадков за короткое время может выпасть большое количество дождя, особенно в местах, где ливневая канализация и системы водоотведения не успевают справляться с потоком воды.