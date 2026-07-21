Во вторник погода в Латвии вновь ухудшится - местами сильные ливни, грозы и порывистый ветер

В Курземе день будет преимущественно облачным, а в отдельных районах региона ожидаются продолжительные дожди. На остальной территории страны сквозь облака будет выглядывать солнце. Ветер прогнозируется преимущественно слабый, в Курземе - более сильный северный ветер, на побережье - с порывами до 18 метров в секунду.