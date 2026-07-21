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В Латвии
Сегодня 09:25
Во вторник погода в Латвии вновь ухудшится - местами сильные ливни, грозы и порывистый ветер
Во вторник в Латвии соберутся новые дождевые облака, во второй половине дня и вечером местами ожидаются интенсивные грозовые ливни, прогнозируют синоптики.
В Курземе день будет преимущественно облачным, а в отдельных районах региона ожидаются продолжительные дожди. На остальной территории страны сквозь облака будет выглядывать солнце. Ветер прогнозируется преимущественно слабый, в Курземе - более сильный северный ветер, на побережье - с порывами до 18 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит от +15 градусов местами в Курземе до +18...+22 градусов на большей части страны.
В Риге во второй половине дня и вечером возможен дождь, в том числе сильный, а также гроза. Будет дуть слабый южный ветер, который во второй половине дня сменится северным. Максимальная температура воздуха составит +21 градус.