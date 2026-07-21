После ливней в Талсинском крае полностью смыло дорогу: жители оказались отрезаны от мира. ВИДЕО
Сильные ливни, обрушившиеся на запад Латвии, привели к серьезным разрушениям в Талсинском крае. В районе Дурсупе дорога полностью уничтожена, территория затоплена, а жители оказались фактически отрезаны от внешнего мира.
Сильные ливни, которые в понедельник обрушились на западную часть Латвии, привели к еще более серьезным последствиям в Талсинском крае. Если ранее сообщалось, что в Дурсупе потоками воды было размыто дорожное покрытие, то теперь ситуация значительно ухудшилась - в Балгавской волости возле Дурсупе дорога полностью разрушена, территория затоплена, а жители фактически оказались в изоляции.
По словам местных жителей, река вышла из берегов и затопила окрестности. На месте, где раньше проходила дорога, образовалась огромная промоина, а проезжая часть буквально разорвана пополам, что полностью исключает возможность движения транспорта.
Дополнительные проблемы возникли после того, как ночью взорвался трансформатор, оставив окрестности без электроснабжения. "Сейчас люди словно оказались на необитаемом острове - они не могут никуда выбраться", - рассказывают местные жители.