После ливней в Талсинском крае полностью смыло дорогу: жители оказались отрезаны от мира. ВИДЕО

Сильные ливни, которые в понедельник обрушились на западную часть Латвии, привели к еще более серьезным последствиям в Талсинском крае. Если ранее сообщалось, что в Дурсупе потоками воды было размыто дорожное покрытие, то теперь ситуация значительно ухудшилась - в Балгавской волости возле Дурсупе дорога полностью разрушена, территория затоплена, а жители фактически оказались в изоляции.