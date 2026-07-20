Венгерский банковский гигант покупает Luminor: сумма сделки не раскрывается
Венгерский OTP Bank выходит на рынок стран Балтии и приобретает Luminor Bank, который является третьим крупнейшим поставщиком финансовых услуг в регионе. Сумма сделки не раскрывается, а для ее завершения еще необходимо получить разрешение регулирующих органов.
Нынешними владельцами Luminor являются фонды, которыми управляет американская инвестиционная компания Blackstone, а также норвежский DNB Bank.
После завершения сделки OTP Bank будет работать в 14 странах, а его общие активы вырастут более чем на 10%. На страны еврозоны будет приходиться около половины всего бизнеса банковской группы.
В OTP Bank заявили, что продолжат развивать Luminor, сохраняя его сильные позиции на рынке и отношения с клиентами. Венгерская группа намерена надолго закрепиться в странах Балтии, расширять кредитование и внедрять новые финансовые услуги.
Глава OTP Bank Петер Чаньи назвал покупку Luminor не просто выходом на новый рынок, а стратегическим шагом. По его словам, страны Балтии являются стабильным и развитым регионом со значительным потенциалом роста.
Председатель правления Luminor Войцех Сасс отметил, что после сделки банк станет частью опытной международной группы с сильными позициями в Центральной и Восточной Европе. При этом Luminor продолжит работать с местными жителями и компаниями, а также финансировать развитие экономики стран Балтии.
Стоимость покупки не раскрывается. Сделка будет окончательно завершена только после получения разрешений от регулирующих органов.
OTP Bank интересовался покупкой Luminor еще несколько лет назад. Сейчас венгерская группа работает в Албании, Болгарии, Хорватии, России, Черногории, Молдове, Сербии, Словении, Украине, Узбекистане и других странах.
Luminor является третьим крупнейшим поставщиком финансовых услуг в странах Балтии. Банк обслуживает частных клиентов, семьи и предприятия. В 2025 году его прибыль составила 158 млн евро, а рентабельность собственного капитала достигла 8,6%.
В конце 2025 года коэффициент базового капитала первого уровня CET1 составлял 20,2%, а общий коэффициент достаточности капитала - 24,6%.
В Латвии работает филиал Luminor. По объему активов он занимает четвертое место среди банков страны. Сейчас Luminor контролирует американская инвестиционная компания Blackstone.