"Мы выпускаем интеллигентных безработных": система высшего образования Латвии подвергается критике
Латвии необходимо готовить значительно больше специалистов технических и инженерных профессий, а не увеличивать число выпускников гуманитарных направлений. Такое мнение в эфире TV24 высказал журналист и PR-специалист Арнис Блодонс.
В Латвии все чаще поднимается вопрос о том, какие специальности действительно востребованы на рынке труда и соответствует ли нынешняя система образования потребностям экономики. Своим взглядом на эту проблему в программе "Preses klubs" на TV24 поделился журналист и PR-специалист Арнис Блодонс. Во время дискуссии ведущая поинтересовалась, насколько современные выпускники после окончания 12-го класса сами стремятся получать высшее образование или их приходится к этому подталкивать.
Отвечая на вопрос, Блодонс отметил, что сегодня главная проблема заключается не столько в количестве студентов, сколько в том, каких специалистов готовят латвийские вузы.
"Мы сейчас в очень большой степени выпускаем людей с так называемым гуманитарным образованием - интеллигентных безработных", - заявил он.
По мнению Блодонса, для дальнейшего развития страны гораздо важнее готовить специалистов, чьи знания основаны на точных науках. "Сегодня Латвии крайне необходимы специалисты, знания которых базируются на точных науках. Именно они создают продукцию с высокой добавленной стоимостью - будь то химическая промышленность, металлообработка, производство дронов или другие современные отрасли. Для этого нужны не поверхностные знания, а серьезная профессиональная подготовка", - подчеркнул он. Блодонс считает, что фундамент таких знаний должен закладываться еще в средней школе. По его словам, именно качественное среднее образование должно стать прочной основой для дальнейшего профессионального обучения.
Особую обеспокоенность у него вызывают планы по смягчению требований к школьным экзаменам. "Когда я читаю, что экзамены собираются облегчить, это вызывает тревогу. Мы уже увидели, насколько трудно многим школьникам было сдать выпускные экзамены в этом году.
По-моему, если 15-20% учеников не смогли сдать экзамены, то даже такой показатель - это очень много для базового уровня образования. Нужно думать о том, как укрепить среднее образование", - сказал он.
По мнению журналиста, не менее важно учитывать, какие именно специальности выбирают молодые люди. "Если мы говорим о юристах, возникает вопрос - что такое количество юристов будет делать в Латвии? А если речь идет об инженерах, технических специалистах, редакторах или других востребованных профессиях, то это уже совсем другой разговор", - отметил Блодонс.
В качестве примера он привел автомобильную инженерию. По его словам, несмотря на то что Латвия не производит автомобили, специалисты этого профиля по-прежнему востребованы. "Мы сами машины не строим, но, например, в CSDD работает огромное количество специалистов, которым необходимо высшее образование в области автомобильной инженерии", - подчеркнул он.