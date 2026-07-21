"Мы выпускаем интеллигентных безработных": система высшего образования Латвии подвергается критике

По мнению Блодонса, для дальнейшего развития страны гораздо важнее готовить специалистов, чьи знания основаны на точных науках. "Сегодня Латвии крайне необходимы специалисты, знания которых базируются на точных науках. Именно они создают продукцию с высокой добавленной стоимостью - будь то химическая промышленность, металлообработка, производство дронов или другие современные отрасли. Для этого нужны не поверхностные знания, а серьезная профессиональная подготовка", - подчеркнул он. Блодонс считает, что фундамент таких знаний должен закладываться еще в средней школе. По его словам, именно качественное среднее образование должно стать прочной основой для дальнейшего профессионального обучения.