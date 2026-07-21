Стало ли дешевле в действительности? В Латвии проверили цены после снижения НДС на продукты

В начале июля PTAC провел 64 проверки. В семи случаях к соответствующим товарам не была применена сниженная ставка НДС в размере 12%. В основном нарушения были зафиксированы в первые дни после вступления новых правил в силу и были связаны с человеческими ошибками. По указанию PTAC большинство нарушений было устранено уже во время проверки.