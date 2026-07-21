Стало ли дешевле в действительности? В Латвии проверили цены после снижения НДС на продукты
С 1 июля 2026 года для отдельных популярных продуктов питания в Латвии ставка НДС снижена с 21% до 12%. Новая ставка распространяется на хлеб, молоко, мясо птицы и яйца. Но действительно ли магазины снизили цены?
Большинство магазинов применяют новые правила правильно
Центр защиты прав потребителей (PTAC), проведя проверки, пришел к выводу, что в целом торговцы корректно применяют новые требования. Отдельные нарушения были выявлены главным образом у небольших продавцов, тогда как крупные торговые сети правильно применяют сниженную ставку НДС.
В начале июля PTAC провел 64 проверки. В семи случаях к соответствующим товарам не была применена сниженная ставка НДС в размере 12%. В основном нарушения были зафиксированы в первые дни после вступления новых правил в силу и были связаны с человеческими ошибками. По указанию PTAC большинство нарушений было устранено уже во время проверки.
В ведомстве подчеркивают, что цель проверок сейчас заключается не в оценке добросовестности торговцев. Во время контроля цен инспекторы одновременно проверяли, применяется ли к соответствующим категориям продуктов правильная ставка НДС. В случае выявления нарушений продавцам разъяснялись требования и предлагалось незамедлительно их устранить.
Покупателей призывают сообщать о нарушениях
"Результаты проверок показывают, что торговцы в целом успешно адаптировались к новым требованиям и правильно применяют сниженную ставку НДС. Если же потребители заметят обратное, мы призываем сообщать нам об этом", - отмечают в PTAC.
Покупателям рекомендуют внимательно проверять ценники и кассовые чеки, чтобы убедиться, что к хлебу, молоку, мясу птицы и яйцам применяется ставка НДС 12%. Сниженная ставка распространяется также на акционные товары, если они входят в соответствующие категории продуктов.
На сайте PTAC размещена подробная информация о применении сниженной ставки НДС, калькулятор сравнения цен, а также форма для сообщений о возможных нарушениях.
Торговцы предлагают сделать льготу постоянной
По данным Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания (LPTA), в первые дни после снижения НДС выросли продажи отдельных продуктов, особенно молока. При этом покупатели интересуются, почему льготная ставка не распространяется на более широкий ассортимент молочной продукции, например творог и сметану.
В ассоциации считают, что введение сниженной ставки прошло успешно, без серьезных технических или организационных проблем. Все необходимые подготовительные работы были выполнены заранее, а снижение налога уже отражено в конечных ценах.
LPTA предлагает после первого периода действия льготы оценить не только изменение цен, но и изменение спроса. Если результаты окажутся положительными, ассоциация считает целесообразным распространить сниженную ставку НДС на более широкий перечень основных продуктов и сделать эту меру долгосрочной, а не ограничивать ее одним годом.
Почему продукты подешевели не на 9%
Снижение ставки НДС с 21% до 12% вовсе не означает автоматическое уменьшение розничных цен на 9%.
Фактически стоимость продуктов снижается примерно на 7,5%. Например, если раньше продуктовая корзина стоила 30 евро, то теперь при полном переносе налоговой льготы в цену она должна стоить около 27,77 евро. Экономия составит 2,23 евро.
Новая цена рассчитывается по формуле: старая цена ÷ 1,21 × 1,12 = новая цена.
Поскольку прежняя цена уже включала НДС 21%, сначала определяется стоимость товара без налога, после чего применяется новая ставка НДС в размере 12%.
Какие продукты стали дешевле
Напомним, что в декабре 2025 года Сейм принял поправки к Закону о налоге на добавленную стоимость, согласно которым с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года ставка НДС в размере 12% применяется к части основных продуктов питания.
Льготная ставка распространяется на:
- все виды хлеба, включая пастеризованный и замороженный, а также хлеб с разрешенными добавками (семенами, орехами, зернами и другими);
- коровье, козье и овечье молоко, включая безлактозное, независимо от жирности;
- свежее и охлажденное мясо курицы, индейки, утки и гуся, а также субпродукты, разделанное, бескостное, нарезанное и фаршированное мясо птицы;
- сырые куриные и другие яйца домашней птицы.
При этом сниженная ставка не распространяется на замороженное мясо, колбасные изделия, копчености, булочки, торты, пирожки, сухари, гренки, панировочные сухари, ультрапастеризованное (UHT) молоко, сгущенное молоко, молоко с вкусовыми добавками (например, шоколадное или клубничное), растительные напитки (овсяные, миндальные и другие), а также мясной фарш, если содержание добавленной соли превышает 1%.