Раскрыты шокирующие детали смертельного ДТП в Огрском крае
В субботу около трех часов ночи в Огрском крае произошла трагическая авария. На дороге между Икшкиле и Тинужи столкнулись автомобили BMW и Porsche. Один водитель погиб, второго в тяжелом состоянии доставили в больницу. При этом оба мужчины в то утро вообще не имели права садиться за руль.
Причины лобового столкновения в Тинужской волости пока устанавливаются. Полиция выясняет, мог ли кто-то из водителей превысить скорость, потерять управление или попытаться избежать столкновения с выбежавшим на дорогу животным, сообщает Degpunktā.
Последствия аварии оказались трагическими. 31-летний водитель Porsche получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Находившийся за рулем BMW 54-летний мужчина погиб.
Как сообщила представитель Государственной полиции Лина Багдоне, ни один из участников ДТП не должен был управлять автомобилем.
"Сотрудники полиции установили, что водитель Porsche управлял автомобилем, не имея водительских прав. В отношении водителя BMW действовал запрет на использование водительских прав", - пояснила Багдоне.
От места аварии до ближайшего жилого дома около 500 метров. Однако местные жители утверждают, что ранним утром грохот от столкновения был отчетливо слышен даже на таком расстоянии.
Живущий неподалеку Мартиньш сравнил удар с столкновением двух огромных молотов.
"Жена услышала. Рева машин она не слышала, только сам страшный удар. Картина там была ужасная - машины врезались друг в друга лоб в лоб", - рассказал мужчина.
Другой очевидец, Рейнис, увидел последствия аварии уже после столкновения. "Одна машина была настолько разбита, что издалека даже невозможно было понять, что это за автомобиль. Очень печально", - сказал он.
Последствия аварии ощутили и жители окрестных домов. Из-за перекрытого участка дороги образовалась крупная пробка. Пытаясь объехать место ДТП, многие автомобилисты свернули на грунтовую дорогу.
Однако дорога заканчивалась возле сельскохозяйственного участка Мартиньша. Мужчина пытался объяснить водителям, что дальше проезда нет и необходимо развернуться. Часть автомобилистов его не послушала и продолжила движение прямо через частный луг.
"Они ехали один за другим. Я даже поставил колышки, чтобы не проезжали, но им было все равно", - рассказал местный житель.
Поток машин, повредивших участок Мартиньша, прекратился примерно к восьми часам утра. К этому времени экстренные службы завершили работу на месте аварии, после чего движение по дороге было восстановлено.