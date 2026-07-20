Миллионы смыло дождем? Новый променад на Мукусалас засыпало мульчей после ливня
После сильного дождя новый променад на набережной Мукусалас оказался покрыт мульчей, которую смыло с расположенных рядом клумб. В Рижском самоуправлении объяснили произошедшее непогодой и пообещали привести территорию в порядок, однако подрядчик все еще продолжает устранять ранее выявленные дефекты.
Променад на набережной Мукусалас, открытый совсем недавно, вновь оказался в центре внимания. Зритель программы Bez Tabu Ренарс обратил внимание на то, что после сильного дождя покрытие прогулочной зоны оказалось усыпано мульчей, смытой с расположенных рядом клумб.
Журналисты приехали на место и убедились, что древесная щепа и кора действительно оказались разбросаны по променаду. По мнению местных жителей, подобная картина создает впечатление незавершенных или некачественно выполненных работ.
Особенно странно это выглядит на фоне установленной рядом информационной таблички, сообщающей о планах установить здесь памятник легендарной акции "Балтийский путь". Возникает вопрос, насколько подходящим окажется это место для столь значимого памятника, если после каждого сильного дождя территория теряет аккуратный вид.
В Рижском самоуправлении объяснили, что причиной стала непогода.
"Ночью прошли интенсивные дожди и наблюдались сильные порывы ветра, поэтому в отдельных местах была зафиксирована вымытая из клумб мульча. Поскольку мульча не является плотно утрамбованным материалом, при сильных осадках и ветре она может попадать за пределы озелененных участков", - сообщили в самоуправлении.
Власти заверили, что уборкой территории займутся Рижское самоуправление и предприятие Rīgas meži, которые отвечают за содержание променада и зеленых насаждений. Кроме того, в самоуправлении отметили, что подрядчик продолжает устранять и другие ранее выявленные дефекты на променаде на набережной Мукусалас.
Напомним, на укрепление набережной улицы Мукусалас и строительство сопутствующей инфраструктуры было выделено 20,8 млн евро.