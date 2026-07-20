Миллионы смыло дождем? Новый променад на Мукусалас засыпало мульчей после ливня

Власти заверили, что уборкой территории займутся Рижское самоуправление и предприятие Rīgas meži, которые отвечают за содержание променада и зеленых насаждений. Кроме того, в самоуправлении отметили, что подрядчик продолжает устранять и другие ранее выявленные дефекты на променаде на набережной Мукусалас.