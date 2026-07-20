В Милгрависе маленький мальчик выпал из окна четвертого этажа и выжил
В рижском районе Милгравис маленький мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже. По данным полиции, ребенок забрался к открытому окну, пока мать присматривала за другим сыном. К счастью, мальчик выжил, получил сравнительно легкие травмы и уже вернулся домой.
Несчастный случай произошел со стороны проспекта Виестура. Эту часть дома закрывают кусты, а рядом нет оживленных пешеходных дорожек, поэтому многие местные жители ничего не заметили. Однако информация о произошедшем быстро распространилась среди соседей, сообщает Degpunktā.
Один из жильцов рассказал, что мальчику очень повезло.
"Он жив, и это самое главное. Хорошо, что он упал на траву. Если бы это был асфальт, все могло закончиться гораздо хуже. Мне сказали, что у него сотрясение мозга", - рассказал сосед.
По словам жителей дома, в квартире живет семья с двумя мальчиками, однако соседи почти не видят детей на улице.
Одна из соседок утверждает, что семья неблагополучная.
"По-моему, отец злоупотребляет алкоголем. Я часто слышу, как он ругается. У них двое детей, и, как мне рассказывали, один из них маленький и с аутизмом. Как именно ребенок выпал, я не знаю", - сказала женщина.
Другая соседка призналась, что никогда не встречала эту семью. "Я вообще их ни разу не видела. Обычно родители гуляют с детьми, ездят с ними в лифте, а этих я никогда не встречала. Детей слышно только тогда, когда они бегают по квартире", - рассказала она.
Жители также обратили внимание, что в одной из квартир на четвертом этаже до сих пор установлены старые окна, которые нельзя открыть в режиме проветривания. Окна открываются полностью, поэтому ребенку достаточно было забраться повыше, чтобы потерять равновесие и выпасть. По словам еще одной соседки, оба ребенка, как утверждает их мать, имеют расстройство аутистического спектра.
В Государственной полиции сообщили, что по факту произошедшего начат уголовный процесс по статье о преступлениях против здоровья человека. При этом в полиции подчеркнули, что на данный момент ничто не указывает на применение насилия.
По предварительной информации, дома находилась мать с двумя детьми. Пока она присматривала за одним сыном, второй забрался на окно и выпал.
Мальчик уже выписан из больницы и вернулся домой. Информация о происшествии также передана в Сиротский суд для оценки ситуации.