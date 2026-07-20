В Милгрависе маленький мальчик выпал из окна четвертого этажа и выжил

Другая соседка призналась, что никогда не встречала эту семью. "Я вообще их ни разу не видела. Обычно родители гуляют с детьми, ездят с ними в лифте, а этих я никогда не встречала. Детей слышно только тогда, когда они бегают по квартире", - рассказала она.