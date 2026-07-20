Латвия получит 617 млн евро на утепление жилья, электротранспорт и новые поезда
Европейская комиссия одобрила Социальный климатический план Латвии стоимостью 617 миллионов евро. Деньги планируется направить на повышение энергоэффективности жилья, развитие общественного транспорта и поддержку жителей, которым особенно тяжело оплачивать отопление и поездки.
Из общей суммы около 463 миллионов евро предоставит новый Социальный климатический фонд Европейского союза. Оставшиеся 25% расходов должна покрыть Латвия. Программа рассчитана на период до 2032 года.
Кто сможет получить поддержку
План предназначен прежде всего для жителей с низкими и сравнительно низкими доходами, которые сталкиваются с высокими расходами на отопление и транспорт.
Речь идет, в частности, о людях, живущих в плохо утепленных домах, удаленных и сельских районах, а также местах, где общественный транспорт ходит редко или почти отсутствует.
По данным Еврокомиссии, в Латвии около 351 тысячи домохозяйств находятся в группе риска энергетической бедности или уже столкнулись с ней. Еще около 246 тысяч жителей испытывают трудности из-за ограниченной доступности транспорта и высокой стоимости поездок.
На ремонт квартир и домов могут выделить до 20 тысяч евро
Одним из главных направлений станет утепление и обновление жилья.
Уязвимые домохозяйства смогут претендовать на финансирование ремонта и повышения энергоэффективности. Для квартир размер поддержки может достигать 15 тысяч евро, для частных домов - 20 тысяч евро. Также предусмотрены средства на обновление многоквартирных домов, если основную пользу от ремонта получат малообеспеченные жители.
Муниципалитеты смогут получать финансирование на утепление социального жилья и зданий, в которых людям предоставляют социальные услуги с проживанием.
Также планируется создать консультационные центры, специалисты которых будут помогать жителям разобраться, как получить поддержку, провести ремонт и сократить расходы на энергию.
До 15 тысяч евро на электромобиль
Поддержка предусмотрена и для жителей, которым сложно обходиться без личного транспорта.
Люди, признанные уязвимыми пользователями транспорта, смогут получить до 15 тысяч евро на покупку электромобиля. Для людей с ограниченной мобильностью также предусмотрена помощь в приобретении электрических средств передвижения.
Электромобили смогут приобретать и поставщики социальных и медицинских услуг, работающие в районах с плохой транспортной доступностью. Такие машины предполагается использовать, например, для оказания помощи людям на дому.
В Латвии купят пять новых электропоездов
Часть средств направят на покупку пяти аккумуляторных электропоездов и создание необходимой зарядной инфраструктуры. Они должны улучшить сообщение в восточных приграничных районах, в том числе на направлениях в сторону Валки и между Крустпилсом и Резекне.
В сельских и отдаленных регионах также планируется развивать транспорт по требованию. Это означает, что жители смогут заранее заказывать поездку, если постоянный автобусный маршрут в конкретном месте экономически невыгоден или ходит слишком редко.
Для запуска такой системы потребуется изменить законодательство и официально признать транспорт по требованию одной из форм общественного транспорта.
Велосипеды для школ и парковки у станций
План предусматривает и сравнительно небольшие, но заметные проекты. В 97 школах, расположенных в районах с плохой транспортной доступностью, планируется создать бесплатные системы совместного использования велосипедов. Еще у 50 железнодорожных станций должны появиться крытые велосипедные парковки.
Когда жители смогут подавать заявки
Большинство программ поддержки планируется открыть во второй половине 2027 года.
Латвия сможет запросить первый платеж у Еврокомиссии в первой половине 2027 года, когда реализация плана уже начнется и будут достигнуты первые результаты.
По расчетам Еврокомиссии, различными мерами смогут воспользоваться до 17 тысяч домохозяйств, живущих в энергорасточительном жилье, а также около 453 тысяч пользователей транспорта. Ожидается, что к 2032 году почти 10 тысяч домохозяйств и около 83 тысяч жителей смогут выйти из состояния энергетической или транспортной бедности.
Латвия стала третьей страной ЕС после Швеции и Литвы, чей Социальный климатический план одобрила Европейская комиссия.