Латвия получит 617 млн евро на утепление жилья, электротранспорт и новые поезда

По данным Еврокомиссии, в Латвии около 351 тысячи домохозяйств находятся в группе риска энергетической бедности или уже столкнулись с ней. Еще около 246 тысяч жителей испытывают трудности из-за ограниченной доступности транспорта и высокой стоимости поездок.