Сильный дождь остановил движение двух трамвайных маршрутов в Риге
Фото: LETA
Ливень парализовал движение трамваев на улице Латгалес (иллюстративное фото).
Аварии и происшествия

Сильный дождь остановил движение двух трамвайных маршрутов в Риге

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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В Риге из-за затопления трамвайных путей на улице Латгалес остановилось движение трамваев 7-го и 14-го маршрутов в обоих направлениях.

В Риге из-за затопленных трамвайных путей у остановки улица Маза Кална на улице Латгалес приостановлено движение трамваев 7-го и 14-го маршрутов в обоих направлениях, сообщает Rīgas satiksme.

По прогнозам синоптиков, в ночь на вторник осадки продолжатся во многих районах Курземе и Северном Видземе, местами ожидаются сильные ливни с грозами.

В самой Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, временами будут идти дожди, возможны грозы.

Во время сильных ливней улицы столицы нередко оказываются затопленными, что затрудняет движение общественного и личного транспорта.

Темы

ЛатгалесВидземеКурземеRīgas satiksme

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