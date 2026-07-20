Ливень парализовал движение трамваев на улице Латгалес (иллюстративное фото).
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Сегодня 19:11
Сильный дождь остановил движение двух трамвайных маршрутов в Риге
В Риге из-за затопления трамвайных путей на улице Латгалес остановилось движение трамваев 7-го и 14-го маршрутов в обоих направлениях.
В Риге из-за затопленных трамвайных путей у остановки улица Маза Кална на улице Латгалес приостановлено движение трамваев 7-го и 14-го маршрутов в обоих направлениях, сообщает Rīgas satiksme.
По прогнозам синоптиков, в ночь на вторник осадки продолжатся во многих районах Курземе и Северном Видземе, местами ожидаются сильные ливни с грозами.
В самой Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, временами будут идти дожди, возможны грозы.
Во время сильных ливней улицы столицы нередко оказываются затопленными, что затрудняет движение общественного и личного транспорта.